波兰法庭6月1日开审涉及华为的中国间谍案

路透社华沙电稿称，华沙法院周二（6月1日）开庭审理涉及一名波兰前特工和一名华为前雇员的间谍案。而此刻，一些欧洲国家正在考虑是否将华为的设备排除在其5G电信网络之外，迄今欧洲只有英国和瑞典采取了这样的措施。

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波兰于2019年1月以涉嫌为中国从事间谍活动为由逮捕了这两人，同时，国际社会也对通讯网络中使用华为设备的潜在安全风险的争论愈演愈烈。

华为虽一再否认其设备可被北京当局用于间谍活动，但美国一直施压各国封杀华为。目前在欧洲只有英国和瑞典采取了这样的措施。

据路透社援引法庭文件显示，波兰检察官指控39岁的王伟晶以担任华为高管为掩护，为中国从事间谍活动超过七年，试图加强华为对波兰政府的影响力，并使其能够管理波兰的科技基础设施。

王伟晶的律师巴特罗密·杰恩考斯基（Bartlomiej Jankowski）则对路透社说，检方没有证据证明他的当事人有任何间谍活动。

据悉，王伟晶还被检方指控招募了一名前波兰特工，这名特工向他透露了影响该国救援和公共安全服务无线电网络的方法。王伟晶自被捕以来一直在押。

这名波兰被告名叫皮奥特·D（Piotr D.），曾在政府高层工作多年，他被指控成为了公共行政方面的消息来源。

不过，两人都否认有任何不当行为。

华为在王伟晶被捕后将其解雇，但资助他的诉讼费用，该公司上个月在一份声明中对路透社表示，华为的活动“符合透明度和遵守法律和监管的最高标准“。

路透社指出，波兰总理莫拉维茨基去年提出了一项立法草案，该草案可能导致华为实际上被排除在5G网络建设之外，但这项提案尚未在议会进行讨论。

另一方面，华为警告说，将其排除在5G之外意味着波兰经济将遭受近120亿美元的损失，而且5G的推出也将被推迟几年的时间。此外，华为也对瑞典禁止使用其5G网络设备的禁令提出了法律挑战。