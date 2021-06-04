G7财长会聚焦全球税务与气候

世界工业七国集团(G7)财长今天开始在伦敦举行为期两天的会谈，旨在达成一项全球协议，提高对谷歌、Facebook和亚马逊等公司的征税。美国总统拜登希望对大型企业加税，这也为达成国际共识创造了比特朗普在任时期更多的机会。

广告 继续浏览后续

七国集团财长在伦敦举行会议以促成全球税务协议。据路透社今天报道称，由英国财政大臣苏纳克(Rishi Sunak)主持的这次会议，将是自新冠病毒大流行开始以来G7国家财长第一次面对面的会谈。

美国总统拜登希望对大型企业加税，这也为达成国际共识创造了比特朗普在任时期更多的机会。据苏纳克在周四晚些时候发表的一份声明中说，“我非常乐观，我们将在本周末取得一些具体成果。” 法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)在会议前表示，达成协议将是 “决定性的一步”，他认为这是“可以实现的”。不过，日本财务大臣麻生太郎周一表示，他预计本周不会就具体的最低税率达成一致。

更大的挑战仍然是就税务改革达成协议，然后在7月提交给20国集团(G20)威尼斯峰会。

美国财政部预计，拜登和其他国家首脑6月11-13日在英格兰会晤时，将达成一项更全面的协议。美国提议将全球最低企业税率设为至少15%。如果如果一家公司在税率较低的地方纳税，那么它很可能需要补足税款。

美国提议只对全球最大和最赚钱的100家公司征收新的全球最低税率。英国、德国和法国对这种做法持开放态度，但希望确保不让亚马逊等利公司漏网。亚马逊的利润率低于其他科技公司。华盛顿智库Tax Foundation的全球税收专家Daniel Bunn表示，这可能会导致更复杂的监管。

据该报道，气候变化是另一个主要议题。英国将于11月在格拉斯哥主办联合国气候变化大会，并希望各国让企业以一致的方式报告其环境影响，使投资者更容易支持绿色项目。