比利时7月启用疫苗护照 欧盟境外旅客可免隔离

比利时宣布，7 月1日起启用新冠病毒疫苗接种证明，来自欧盟境外的旅客须在抵达前14天以前完成接种欧盟核准的疫苗，且入境后当天需接受筛检，阴性者无须隔离。

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比利时政府4日晚间宣布一系列新措施，其中最受瞩目的是配合欧洲联盟建议，将自7月1日启用疫苗接种证明，记录持有人已接种疫苗、筛检阴性或曾经染疫但已恢复健康等资讯。

欧盟为恢复境内观光旅游业推动疫苗接种证明，建议27成员国应避免对疫苗接种证明持有者施加额外旅行限制，除非是因必要且适当保障民众健康目的。

至于来自欧盟境外的旅客，比利时政府最新要求必须在抵达14天前已完成接种欧盟核准的疫苗，且在入境比利时后当天需接受筛检，若为阴性则无须隔离检疫。

欧盟目前核准的新冠病毒疫苗包括辉瑞（Pfizer-BNT）、莫德纳（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）和娇生（Johnson&Johnson ）。

至于若是来自发现变种病毒等高风险国家及地区者，入境比利时则须隔离10天，且在入境的第1天及第7天筛检。比利时政府强烈建议现阶段民众不要赴欧盟境外旅行。