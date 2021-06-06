英国新增5341例确诊 较一周前增多了68%

在印度首先发现的B16172新冠病毒变体被世卫组织命名为Delta

英国6日通报新增5341个新冠病毒确诊病例，较一周前多了68%，并且在28天内又新增4个死亡病例。

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英国政府通报的数据另显示，目前英国境内已有4033万3231人接种了第一剂疫苗，并有2766万1353人已接种两剂疫苗。

印度变异病毒袭英 传染率比前一波高40%

英国卫生大臣汉考克6月6日表示，最初在印度发现、现被命名为Delta的变异病毒比造成英国上一波疫情的Alpha变异病毒的传染率高40%。

汉考克（Matt Hancock）表示，接种两剂疫苗的人，应该同样受到保护，不受任何一种变异病毒的侵害。

汉考克告诉英国天空新闻网（Sky News）：“这个数字，大约（比Alpha变异病毒）高40%的传染率，是我收到最新的报告。”

根据英格兰公共卫生署（Public Health England）的数据，被称为印度变异病毒的Delta变异病毒，现在是英国主要的病毒株。

最初被称为肯特（Kent）变种病毒的Alpha变异病毒，迫使英国在1月封城。

汉考克说，40%的数字来自政府科学顾问机构“英国紧急科学技术顾问”（SAGE）。

英国民众越来越担心Delta变异病毒的出现，是否会威胁到政府6月21日取消疫情限制的临时最后期限。

汉考克承认，Delta变异病毒“确实使6月21日（解禁）的推算更加困难”。