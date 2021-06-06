英消费巨头利洁时22亿出售其中国奶粉业务

英国消费品巨头利洁时集团（Reckitt Benckiser Group​）6月5日表示，他们正在向春华资本集团（Primavera Capital Group）出售其在中国的婴幼儿配方奶粉和儿童营养品业务，预计交易额将达到22亿美元。

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据路透社报导，利洁时表示，尽管此交易可能将损失包括商誉和无形资产高达25亿英镑（约35亿美元），但是由于中国长年出生率低迷，使他们不得不重新评估市场战略。利洁时说，其旗下的日常消毒品品牌“来苏尔”（The Lysol）和“滴露”肥皂（Dettol）将保留8%的中国分部股份，预计出售所得现金净额约为13亿美元。

该笔交易将出售利洁时在荷兰奈梅亨（Nijmegen）和中国广州的工厂，以及美赞臣（Mead Johnson）和Enfa系列品牌，包括Enfamil，Enfapro和Lactum在中国的永久或长期买断式授权（royalty-free perpetual）和独家授权（exclusive license）。该交易预计在2021年下半年完成。

今年3月，市场曾传出利洁时考虑出售其中国婴儿奶粉业务的消息，当时预估这笔交易可能超过20亿美元。

报导指出，在中国，仅是本土婴儿配方奶粉的竞争就相当激烈，加上出生率放缓，导致利洁时的销售成绩长期未见起色，该公司在今年2月就其中国婴儿奶粉和儿童营养品的业务进行战略评估。

利洁时首席执行官拉克斯曼‧纳拉辛汉（Laxman Narasimhan）当时表示，中国业务面临的挑战包括香港在疫情期间关闭边境的时间超出预期，以及本地竞争，不断变化的监管环境以及中国较低的出生率。

利洁时在中国婴儿配方奶粉的业务占总销售额的6%，其2020年销售额接近140亿英镑（约198.2亿美元），同比增长11.8%。

在同一领域，法国乳业集团达能（Danone）5月也以16亿欧元（约19.4亿美元）的价格出售其在中国蒙牛乳业有限公司（China Mengniu Diary）9.8%的持股。