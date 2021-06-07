纳瓦尔尼：俄罗斯报复加拿大

不满俄罗斯打压异议人士，加拿大曾经做出了制裁9名俄国官员的决定。为了报复制裁，俄罗斯6月7日宣布制裁9名加拿大官员。

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加拿大政府今年3月底就俄罗斯反对派人士纳瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒暗杀与拘捕案，宣布对俄国9名官员制裁。对此俄罗斯表达强烈不满，警告加拿大勿以制裁的方式与俄方展开对话、并需要思考过去所犯的人权罪行，亦表明将采取报复行动。

加拿大全球事务部于3月24日声明，对俄制裁因纳瓦尔尼遭谋杀及拘捕以及其他示威者所受的不法对待。加拿大向俄国高层施压，要求释放纳瓦尔尼等异见人士，同时强调不会再对俄罗斯侵犯人权的情况视若无睹。

俄国驻加大使馆则回应，“加拿大此举是不友好的行为，该行为损害了本就艰难的俄加双边关系”，并称莫斯科必定会采取相应的措施。

俄国外交官员认为，按照国际法相关准则，是次实施的制裁是非法的，如果借这些制裁来打压俄国毫无意义。加拿大干涉俄罗斯内政，并曲解、政治化客观事实，强加自己的认知给俄罗斯。他也呼吁，“加拿大应该吸取教训，思考过去所犯下的人权方面的罪行，包括对原住居民实施的暴行及种族歧视。”

24日，俄罗斯总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受访时称加拿大的行为有违国际法，扬言采取应对措施。

被加拿大列入制裁名单的人士包括俄罗斯联邦安全局长博尔特尼科夫（Aleksandr Bortnikov）、总统办公厅第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）、总检察长克拉斯诺夫（Igor Krasnov）、副国防部长克里沃鲁奇科（Aleksey Krivoruchko）等人。

除了加拿大，美国、欧盟此前亦就纳瓦尼案剑指俄罗斯的涉案官员。