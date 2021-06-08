欧盟药管局评估莫德纳疫苗是否可扩及青少年

欧盟药品管理局6月8日开始评估，美国莫德纳药厂的疫苗接种族群是否可扩大至12至17岁的青少年，预定在7月公布决定。如果核准，将是欧盟继辉瑞疫苗后，第二款批准用于青少年的疫苗。

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欧盟药管局（European Medicines Agency, EMA）6月8日发布新闻稿表示，已开始评估莫德纳（Moderna）药厂申请将新冠疫苗使用范围扩大到12至17岁的青少年。

欧盟药品管理局指出，莫德纳目前在欧盟被授权用于18岁以上的族群，将加速评估莫德纳所提出针对12至17岁族群的大型临床研究的结果，预定7月公布决定。

当欧盟药品管理局做出决定后，将通知欧盟委员会，以正式发布适用27个成员国。

若欧盟药品管理局核准，将是欧盟继5月批准美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国生技公司BioNTech疫苗后，第二款可以用于青少年的疫苗。

莫德纳6月7日表示，已向欧盟和加拿大提出申请，寻求将疫苗授权许可扩及青少年。并表示5月在一项针对3732名青少年进行的临床试验中，显示对12到17岁的青少年有保护效力，同时也没有出现最新或重大的安全问题。