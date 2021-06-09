复旦大学分校催化匈牙利政局：匈各反对党盟誓推翻总理奥尔班
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屠龙者终成恶龙？参与东欧剧变，历经10年统治，奥尔班现在要面对的是一个逐渐联手，以结束他总理生涯为目标的联合反对党团。而复旦大学布达佩斯分校计划，在向东看还是向西看这一议题上，起到了民意试水的作用。
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立足西方，立足欧盟，这是摩拳擦掌准备2022年议会选举取匈牙利总理维克多-奥尔班代之者们共同的思路。上文所提的极右翼民粹反对党Jobbik Magyarországért Mozgalom（尤比克争取更好的匈牙利运动）党主席Péter Jakab近期民调在各反对派当中支持率较高，他与布达佩斯市长的反对党等共6大政治力量决议以合力“迎战”欧洲怀疑论者奥尔班。
屠龙者终成恶龙？参与东欧剧变，历经10年统治，奥尔班现在要面对的是一个逐渐联手，以结束他总理生涯为目标的联合反对党团。而复旦大学布达佩斯分校计划，在向东看还是向西看这一议题上，起到了民意试水的作用。6月初的周末大游行，数千人在布达佩斯街头拒绝复旦分校落地。如果说反对派政治家有选举考量，那么民众反对复旦分校，更多是因为这一校园建设计划投入成本和全匈高等教育系统资费呈夸张比例，需匈财政拨款，和占成本八成的来自中国贷款，担心因此增加纳税人的负担，更何况，原定该地要建造“学生城”，可以为8000名匈牙利学生提供吃住娱乐体育系列设施，而这个“学生城”的场地，被执政党“就这样卖给了中国的大学”。此外，还有示威者担心接受复旦分校，会向外界，尤其是欧盟，发出有关人权的错误信号。
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