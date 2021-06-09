帝国理工等20所英国大学6年来接受中企资助逾4千万英镑

据《每日电讯报》周二报导，由英国保守党议员成立的中国研究小组（China Research Group）调查披露，伦敦帝国学院（又称帝国理工学院）、约克大学等20家英国顶尖学府，自2015年起接受华为和中国国企资助研究，至今金额共超过4千万英镑，涉及高科技研究范畴。有议员担心大学的学术自主受影响。

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报导引述调查报告指，伦敦帝国学院在6年来接受华为350万至1450万英镑资金，用于该校工程学院在大数据、机器学习领域的研究。华为在2016年还向学院院长送赠一部手提电话，但据报院长不曾使用。此外，伦敦帝国学院亦接受了中国石化和中国航空工业集团的资助，金额分别逾1000万和逾650万英镑。

报导指，兰卡斯特大学自2015年起收取华为110万英镑资助半导体、机器学习等研究项目；约克大学则收取了89万英镑，用于一些未公开的研究项目。这些机构在回应中国研究小组提交的信息自由（FOI）请求时对相关信息进行了披露。

包括布里斯托大学、艾希特大学和赫瑞瓦特大学等，则以商业敏感为由拒绝披露资金安排。南安普敦大学称，需要超过18小时才能取得相关资讯，被质疑是超过《英国信息自由法》要求的时限。因此，近年来从中国公司输送到英国大学的真正资金总额可能远远高于4000万英镑。

领导该研究小组的英国议会下议院外交事务委员会主席图根达特（Tom Tugendhat）表示，英国大学追逐金钱，将会牺牲学术自主。他说，“我们需要知道谁付钱给吹笛者，以及音调的走向”。

这一调查是在约翰逊政府对希望在英国学习敏感科学的中国研究生的签证进行限制之后发生的。去年秋天，由于担心中国学者可能获得“双重用途”技术，从而使军方受益，并拥有民用应用市场，部长们签署了收紧相关留学生入境规则的举措。

周二，华为公司的一名发言人表示，该公司支持关于海外公司应如何与英国大学合作的更明确准则的呼吁，并补充说，“我们对与英国大学的合作关系感到无比自豪，这些合作关系对经济、更好的连接和应对气候变化做出了重大贡献。”伦敦帝国学院的一位发言人说，“我们不允许资助者干涉我们的研究，我们的研究是独立、公开和透明的。我们有强大的措施来确保学术独立。”

兰卡斯特大学在一份声明中说，“不接受会损害学术独立性的资助......由外部资助的研究奖项要遵守我们的伦理程序，任何敏感的研究通常会有进一步的审查限制。”南安普顿大学说，有“强有力的程序”来评估所有资助的适当性。约克大学说，致力于透明度和问责制，并进行符合“严格的道德价值观”的研究。