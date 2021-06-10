希腊移民部长为准备用声波炮来挡移民提出辩护

希腊移民部长玛他拉奇星期三为雅典当局准备用声波炮来阻止边界移民的做法提出辩护。欧洲联盟内政事务专员则表示，这种做法很奇怪，而且在法律上有疑义。

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中央社报道，玛他拉奇说，我们的看法是我们会以各种方法运用不违反国际法的科技，来捍卫希腊的边界。重要的是，我们做的每件事必须有效，且符合欧盟法规。

美国《华盛顿邮报》6日报道称，希腊正使用高科技“声炮”阻止移民从土耳其越界进入欧洲。这种装置能发出像喷气式发动机一样刺耳的声音。希腊将“声炮”安装在装甲车上，瞄准土耳其边境发出震耳欲聋的爆炸声，有效制造一堵声音墙，以阻止移民靠近。

希腊此举遭到各界批评与反对。《希腊人报》称，欧盟委员会发言人贾恩兹表示，欧盟对此表示关切，将向希腊方面寻求更多信息。他还表示，虽然边界管理问题应由欧盟成员国自行决定，但各国做法“应符合欧洲基本权利，包括尊严权”，而使用这项技术可能违反欧盟有关基本权利的法律。此外，欧洲-地中海人权监测机构称该做法是“危险和歧视性的”，这种强大的声波“会给人体造成巨大疼痛和冲击，导致暴露在外的人们遭受严重健康问题，甚至耳聋”。

欧盟内政事务专员约翰松说：这样保护你们边界的方式有点奇怪。欧盟执委会从未资助过这种事。我希望这符合基本权利，不过，这点得要厘清。

希腊宣布将派出声波炮的计划后，欧盟执委会本月初曾和雅典当局联络，希望他们提供关于这种装置的进一步资料。