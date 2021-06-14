英国防疫解封推迟1个月

英国首相约翰逊星期一宣布，由于新冠Delta变异株确诊率暴增，原定防疫解封日期将推迟1个月，至7月19日才解封。路透社报导，根据约翰逊政府今年2月勾勒的路线图，英国当局指出，解封日期「不会早于」6月21日，那天之后酒吧、夜店等服务才可全面开放。而所有社交限制措施都是为了防止疫情扩散。

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然而，近几周来，英国境内确诊案例又快速成长，祸首就是最先在印度发现的Delta变异株。卫生官员认为，Delta变异株的传染力可能比先前的主要病毒株高60%；医学专家也已警告，恐怕会引发第3波大流行。

英国「每日邮报」（Daily Mail）同时报导，根据英格兰公共卫生署（PHE）最新报告，目前为止，42名因感染Delta变异株而身亡的英国民众当中，有 29%已经施打了两剂的疫苗。

雪上加霜的是，这份报告认为，Delta变异株的家庭传播风险比最早在英国流行的Alpha变异株高6成4，在室外的传播力又高出4成。

中央社报道，英国昨天新增确诊7490例，死亡8例。6月7日至13日的确诊病例增加幅度，几乎比前一週高50%；而6月2日至8日的住院人数，又比前7天升高了15%。

英国政府已强调，任何的防疫限制鬆绑都是不可逆的，意味着要做就必须谨慎。