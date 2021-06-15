拜登乐见与欧盟争端有突破 并达成抗衡中国协议

美国总统拜登6月15日乐见与欧洲联盟（EU）就波音公司（Boeing）-空中巴士（Airbus）补贴争端取得“重大突破”，并和欧盟达成对抗中国“非市场惯例”的协议。拜登（Joe Biden）15日在布鲁塞尔与欧盟官员会谈后，双方公布相关协议。目前拜登已经抵达瑞士日内瓦，16日将与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会谈。

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拜登在声明中表示：“美国与欧盟都同意暂停（补贴争议所衍生的）关税措施5年，我们致力确保让企业和劳工能公平竞争。”

“重要的是，我们也同意携手挑战并对抗中国让中企在产业内享有不公平优势的非市场惯例。”

拜登还说，美国与欧盟将以特定方式合作，包括对内、对外投资和技术转移。

他说：“我们可以用这个模式当基础，来因应中国经济模式构成的其他挑战。”

拜登表示，美国与欧盟共享的“公平竞争和透明化等价值”，让其他地方的民主政体更加强大。

美国和欧盟之间的空巴-波音补贴争执，持续长达17年，并衍生出报复性关税，欧洲的乳酪、葡萄酒和美国烟等产品都遭锁定。

但拜登与欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）3月已暂停这些报复性关税，现在双方又同意停火5年。

冯德莱恩表示，这次峰会为这场长年争端“实现”了“突破”。她说：“这真的为我们的关系开启新篇章，因为我们就飞机（补贴）问题，从诉讼转向合作。”

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）也参与了本次峰会。她说：“我们终于团结起来对抗共同威胁，而非与最亲近的盟友之一对战。”

“我们将把这个模式当成基础，以因应中国和非市场经济竞争所构成的其他挑战。”

冯德莱恩还提到，中国的人权纪录为其与欧盟产生分歧的主要议题，并使中国成为欧盟的系统性对手。

她说：“当谈到体制本身的问题，人权、人的尊严明显是使我们分歧的主要议题。“