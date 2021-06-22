新冠病毒随欧洲杯足赛热踢 印度变种攻城略地

值此欧洲杯足球赛正如火如荼展开之际，您要观看欧洲杯比赛，还是请您待在家里看吧！巴黎人报引述莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁上周清楚向莫斯科市民提出的建议。 在俄罗斯首都，新冠印度变种病毒正快马加鞭地扩散。 它比英国变种病毒更具攻击性，现在占了俄罗斯新增病例的 99%。 印度变种病毒趁着搭欧洲足球赛的顺风车，可说令人眼花缭乱地逐渐在欧洲各国攻城略地。

广告 继续浏览后续

而目前，在莫斯科邻近城市，负责举办7场欧洲足球赛的圣彼得堡市，并未采取封闭球迷区的措施，也没有像莫斯科那样禁止超过 1000 人的聚集的规定，但却新开放了两家临时医院待命上阵。

新冠印度变种病毒不仅在俄罗斯及其邻国芬兰扩散流行。 与俄罗斯不同的，在大部分民众已经大量接种疫苗的英国，同样也受到印度变种的侵袭。

最新消息并不鼓舞人心。 英国卫生当局现在提到在医院出现了第三波新冠重病感染潮。

伦敦现在每天新冠病毒新增病例将近 11,000 例，创下 2 月份以来的记录。

法国流行病学家现在更加紧盯英国的事态发展，因为这也对于法国未来几周后可能发生情况时提供宝贵的参考指示和数据。

在葡萄牙，随着旅游季节的开始，病毒感染案例再次上升，当局已经在尝试阻挡这个印度变种病毒入侵。自本周末，开始，里斯本当局宣布除非绝对必要，禁止里斯本民众进进出出首都，以防止印度变种病毒蔓延。

另外在德国，其谏言很能被德国总理默克尔接纳的德国著名病毒专家德洛斯腾（Drosten）也警告说：“从现在开始，我们必须非常认真地对待这个问题。”现在，轮到德国被印度变种病毒快速侵入。”在跨莱茵河地区，印度变种病例已经占了新增病例的 15%。其比例在一周内几乎翻了一番。德国当局唯恐新冠印度变种病毒也将随着欧洲杯足球赛如火如荼之际，在欧洲遍地开花。