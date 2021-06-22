欧盟管制疫苗出口的机制将延长到9月底

在德国本土疫苗CureVac的测试没有达到预期目标的背景下，欧洲联盟执行委员会星期二表示，欧盟决定依据采购合约向美国药厂莫德纳增购1亿5000万剂新冠疫苗；此外，欧盟各国政府支持延长管控并可能限制此类疫苗出口机制的期限。

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中央社报道，欧盟管制疫苗出口的机制原本将在6月底到期，而欧盟执委会延期的决定，使得这项特殊机制的有效期将延长至9月底。

为了遏止不遵守与欧盟所签供应合约的药厂出口疫苗，欧盟执委会在今年1月底设置这项机制。

根据欧盟执委会发布的声明，依据合约行使选择权向莫德纳增购的1亿5000万剂疫苗将在明年出货。今年2 月，莫德纳与欧盟敲定可采购3亿剂疫苗的合约，这1亿5000万剂是其中一部分，欧盟先前已先下订半数。

依据去年11月的一项初步供应合约，欧盟原先就已订购另外1亿6000万剂莫德纳疫苗。

欧盟决定增购莫德纳（Moderna）新冠疫苗之前一周，生产另外一支疫苗的德国生技公司CureVac说，最后阶段测试显示，他们所研发的疫苗保护力只有47%，没有达到研究的主要目标，使得可能提供欧盟数以亿剂疫苗的情况出现变数。