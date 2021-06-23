法国对欧足协拒绝德国球场彩虹深表遗憾

德国本来想于23日晚在德国对匈牙利的比赛中把球场改成彩虹色，以反对匈牙利禁止向未成年人宣扬LGBT内容的法律。但遭到欧足协的拒绝。法国总统府表示对欧足协做出的决定深表遗憾。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。德国足球联盟允许向观赛的人分发11000个彩虹旗帜。

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为了表达对欧洲足联决定的不满，法兰克福、科隆等城市宣布，周三当晚将以彩虹灯光点缀本地的足球场。慕尼黑的同性恋团体则计划在体育场外举行抗议活动。大赦国际则表示，他们将同德国“克里斯托夫街节”组织者一道，在周三的比赛场地散发大约一万个彩虹旗。德国足协也表示将声援这一行动。

慕尼黑市长赖特尔将向欧足联提交申请，要求允许安联球场亮起彩虹灯，作为对匈牙利国民议会日前通过的，禁止学校教材或电视节目向未成年传播有关LGBTQ（即女同性恋、男同性恋、双性恋及跨性别者等性少数群体的总体简称）内容的新法案的回应。

欧盟其他26个成员国负责欧洲事务的部长被敦促在本周于卢森堡召开的会议上与匈牙利提出该法，聚焦公众对于欧尔班政府治下对于性少数族群愈发严苛的法律规定的视线。其中德国部长罗特承诺，将全力声援匈牙利的LGBTQ群体。

慕尼黑市长赖特尔在声明中写道：“巴伐利亚州首府支持在体育和社会中的多元文化、包容与真正的平等。在德国队和匈牙利的比赛中，议会希望向正在遭受新法戕害的匈牙利LGBTQ群体传达一个彰显团结的可视化信息。这项法律代表对性少数群体人权的剥夺到达了全新高峰，这也是他们多年来系列法律中的最新一项，系统性限制了匈牙利的法治与基本自由。”