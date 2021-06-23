德国举办第二次利比亚问题国际会议

利比亚问题第二次国际会议周三在德国首都柏林召开。许多国家和参与方与会将能够稳固最近几个月里所取得的进展，尤其是有关组织选举的事宜。不过，18个月前在柏林第一次利比亚问题国际会议上所计划的外国势力撤出仍然只是一纸空文。

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本台RFI法文网2021年6月23日周三的报道提到，柏林会议旨在为利比亚预计今年12月底举行的选举赢得保障。如果取得这样的成果，那将是德国外交在举办了利比亚问题第一次国际会议18月后的一个成绩。这次会议也被称之为“柏林II”（Berlin II）。

柏林任重道远

据本台RFI记者帕斯卡尔（Pascal Thibaut）发自柏林的报道，德国庆贺最近几个月里所取得的进展。在的黎波里（Tripoli）得到国际公认的政权与位于利比亚东部的强人哈夫塔（Khalifa Haftar）之间停火，两个对立派系还建立了一个联合政府，石油开采也已恢复。

土耳其的角色

这些进展首先要归功于土耳其对的黎波里的实地支持。然而，安卡拉与莫斯科在柏林第一次国际会议上所作出的撤军承诺仍是一纸空文。联合国特使库比斯（Jan Kubis）承认， 利比亚国家和机构的分裂依旧。

Image RFI Archive - Berlin: 2e conférence internationale sur la Libye pour consolider les dernières avancées. Ici, les engagements pris lors de la première conférence de Berlin par Ankara et Moscou de retirer les forces qu’ils ont envoyées sur place sont restés lettre morte. AP - Hazem Ahmed / RFI Image Archive

利比亚未稳定

此外，军火与雇佣军的运抵从未间断过。德国外长指出，上次在柏林，做出承诺要撤军的那些人没有遵守诺言。联合国估计，大约有2万名来自俄罗斯ˎ 乍得ˎ 苏丹ˎ 叙利亚和土耳其的雇佣兵。利比亚局势依然不稳，新的冲突可能随时爆发。

保障选举计划

最低程度的撤军，比如叙利亚雇佣兵，就可被视为本次会议的一种成功。德国外长本周指出，想要让利比亚人享有自决权，外国势力就必须走人。至于如何保障预计12月底展开的选举，既然宣布了，就不应只是一纸空文。当权派对这一选举进程的真实意愿，继续受到质疑。利比亚部分政治高层，指责德贝巴（Abdel Hamid Dbeibah）领导的现执政当局想要霸着权力。本次峰会的关键在于，保障预计2021年12月24日举行的总统和立法选举。

Image RFI Archive : le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas (G) a rencontré le maréchal Khalifa Haftar (D) jeudi 16 janvier 2020 uswaertiges Amt/Xander Heinl/photothek.de/Handout via REUTERS

全球倡议（Global Initiative）的一名研究员在接受本台RFI记者Houda Ibrahim采访时分析认为，本次峰会未明言的目标，是要真正地肯定联合国以往努力的成功一面。