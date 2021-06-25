欧盟峰会艰难议题：俄匈土仍引分歧

欧洲联盟27国今天继续艰难的峰会，相关议题包括欧盟与俄罗斯总统普京是否举行高峰会议，土耳其重启与欧盟接触，以及匈牙利反对同性恋立法争议，均在分歧中无法获得协议。德国总理默克尔感性说，或是她的最后的欧盟峰会，分歧前有失落感。而法国总统马克龙今天仍然试图说服，欧盟与俄罗斯总统普京峰会对话很有必要。

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据法新社今天自布鲁塞尔报道称，欧盟领导人周四强烈谴责匈牙利的维克多-欧尔班被认为是歧视同性恋的法律，也未能就与俄罗斯总统普京举行峰会达成一致。

据与会者说，匈牙利有争议的立法在布鲁塞尔举行的27国峰会上引发了异常激烈的辩论。据比利时首相亚历山大-德克罗评论道，"这不是一场外交讨论，它更像是一场对抗，" 德克罗称这是一个 "相当重要的历史性的时刻"。

匈牙利的恐同立法导致17个成员国，包括法国、德国、荷兰、意大利和比利时领袖，写信给欧盟领导人查尔斯-米歇尔和乌苏拉-冯德莱恩以及联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯（受邀参加峰会），敦促需要维护欧洲价值观。

据德克罗强调说，几乎所有 领导人都批评了匈牙利这位领导人，但欧尔班获得波兰的支持和斯洛文尼亚人的有保留支持。

据德国总理默克尔说："讨论很热烈，而且非常、非常坦率。"我们都非常清楚我们所珍视的基本价值观。"

法新社说，荷兰首相马克-吕特的态度非常强硬，他说匈牙利的法律 "已经没有资格进入欧盟"。他告诉维克多-欧尔班，如果他不喜欢欧盟的价值观，他可以启动 "为此目的而制定的 "条约第50条，即离开欧盟。据一位欧盟人士称，英国人也是这样做的。

据该报道，根据这一消息来源，卢森堡首相格扎维埃-贝泰尔认为已经越过了 "红线"，瑞典的斯特凡-勒夫文警告说，他的同胞们不希望 "向这样一个国家送钱"，以这种方式行事，而欧盟的资金对匈牙利来说是重要的财政资源。

据匈牙利新近的法律规定，"18岁以下的人不得接触描绘性行为或宣传偏离性别认同、变性和同性恋的色情制品和内容"。

据法国总统埃马纽埃尔-马克龙曾判断，这项法律 "在我看来不符合我们的价值观"，希望能说服匈牙利领导人 "改变这一文本"。

不过，据欧尔班为自己辩护说，他的欧洲同行没有读过这部法律，这部法律不是关于同性恋者的，（而是）父母想对他们的孩子进行性教育的方式。据匈牙利司法部长朱迪特-瓦尔加在推特上说，"匈牙利并不想离开欧盟。相反，我们希望从伪君子手中拯救它。"

报道称，这个有争议的法律为布达佩斯引来一封来自欧盟委员会的谴责信，欧盟委员会要求它在6月30日前做出回应。欧盟行政部门有权对违反欧盟法律的行为提起诉讼，这可能会导致提交给欧盟法院和制裁。

欧盟峰会根据该报道的叙述，在暴风雨般的交流之后，各国元首和政府首脑讨论了与俄罗斯关系的棘手问题，自2014年克里米亚被吞并和乌克兰冲突开始以来，这种关系一直在持续恶化。

欧盟领导人暂时排除了与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京举行峰会的可能性，认为条件没有得到满足。这一前景是安格拉-默克尔所希望的，得到了法国的支持。"我本希望有一个更大胆的结果，"德国总理感叹道，这可能是她的最后一次欧盟峰会。

东欧国家和波罗的海国家特别反对恢复欧盟和俄罗斯之间的峰会。据立陶宛总统吉塔纳斯-纳乌塞达解释说，"现在还为时过早，因为到目前为止，我们没有看到弗拉基米尔-普京的行为有任何根本性的改变。"

法国总统马克龙今天再次强调与俄罗斯总统普京展开峰会对话的重要性。

俄罗斯总统府今天则表示，对欧盟峰会的搁置对话决定，深感遗憾。

法新社报道称，至于与土耳其的困难关系，欧洲联盟呼吁土耳其埃尔多安总统在一年的高度紧张之后，消除恢复关系的最后障碍，坚持尊重该国的基本权利和 "解决塞浦路斯问题"。

欧盟委员会提议拨款57亿欧元，资助对土耳其、黎巴嫩和约旦的叙利亚难民的援助，直到2024年，其中35亿欧元用于支持土耳其的370万叙利亚人。据一位外交官说，资助的细节还没有决定。根据2016年与土耳其达成的移民协议，欧盟已经拨款超过60亿欧元，其中41亿欧元已经支付。

据土耳其官方消息，土耳其总统艾尔多安对欧盟的峰会相关结果感到失望。

周五，各国领导人将对欧洲克服大流行病造成的危机的恢复计划进行评估，预计将在一个月内支付第一批款项。他们还将试图在7月在威尼斯举行的关键的20国集团会议之前，消除他们在跨国公司税收改革建议上的分歧。