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欧盟领袖峰会落幕 高度警惕病毒变种传播

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Vue générale de la salle du sommet européen de Bruxelles, le 24 juin 2021.
Vue générale de la salle du sommet européen de Bruxelles, le 24 juin 2021. © AFP - OLIVIER HOSLET
作者： 法广
4 分钟

欧洲联盟领袖峰会25日落幕，27成员国同意对变种病毒在欧洲发展需高度警惕。欧盟执行委员会主席冯德莱恩表示，研究显示，疫苗仍有效对抗变种病毒，鼓励各国加速接种。

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欧洲联盟领袖峰会24日至25日在布鲁塞尔举行，已经落幕。27成员国领袖讨论新冠议题并达成结论，强调需要继续推进疫苗接种工作，对变种病毒传播保持警惕以及采取协调措施。

 

冯德莱恩（Ursula von der Leyen）25日出席欧盟领袖峰会会后记者会，谈到新冠议题时表示，预估至本周末，欧盟境内约6成成年人至少接种一剂疫苗，这是重要的一步，但当前Delta变异株（最早在印度发现）发展令人担心。

 

她表示，以英国为例，Delta变异株现在成为病例主流，9成的确诊者是感染Delta病毒，而且在欧盟也增加中。

 

冯德莱恩强调，欧盟对Delta变异株保持警惕，必要时会协调各国采取防疫措施，而接种疫苗是对抗变种病毒的最佳策略。

 

她表示，目前研究显示疫苗接种对Delta变异株有保护力，可以减少重症，鼓励各国加速接种。

 

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）23日表示，根据现有科学证据，Delta的传染力比其他正在传播的变种病毒更强，评估至8月底，在欧盟传播的所有新型冠状病毒中，Delta将占9成。

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