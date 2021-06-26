好消息：欧盟峰会达成绿色环保新农业共同政策

连续两天的欧洲联盟峰会，尽管议题繁多，争议不断，在农业共同政策方面却达成了共识：欧洲联盟决定推出更为绿色更为环保更为社会也更为有利于持续发展的新农业共同政策，并从2023年就实施。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，6月25日星期五，在布鲁塞尔，欧盟委员会、议会和27个欧盟国家的政府终于达成了一项协议，使共同农业政策（CAP）更加 "绿色"，此前的谈判自春天以来一直在如火如荼地进行，但新的共同农业政策实际上早在2018年就开始了。

未来改革后的农业政策的基石被称为绿色生态制度。它是绿化CAP的工具，它将占到直接支付给欧盟农民的四分之一，农民必须承诺采取行动保护生物多样性和自然遗产，并且必须让至少4%的耕地休耕。

欧盟农业将在很大程度上与实现欧洲气候目标挂钩。生物多样性也是这个未来CAP的重要方面之一。

据法国社会党议员、欧洲议会谈判代表之一Éric Andrieu解释说：“太多的进口产品仍然含有欧盟禁止的农药残留物。” Éric Andrieu说：“我们已经获得一致，将对环境和生物多样性有影响的杀虫剂的进口产品的宽容，纳入欧洲立法。”

未来的共同农业政策还将把援助从大型农场转向小型农业单位，提出一个针对农民的社会保护计划和对年轻农民的具体援助。

而现在是达成这一协议的时候了，因为这一CAP改革将从2023年到2027年适用。为了为其实施做准备，各个农业工会均认为18个月的时间不会太长。

该报道说，欧盟农业共同政策15年来经历定期改革，而CAP是欧盟创始政策，更是欧盟建设的重要基石之一，它占据欧盟重要资金预算。到2027年底，它将达到3870亿欧元规模，几乎占据了欧盟预算的40%。