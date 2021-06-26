葡萄牙Delta病毒快速传播 从里斯本向外扩散

根据葡萄牙里卡多．乔治国家卫生研究所（INSA）的报告，里斯本地区新冠病例中，70%以上是Delta变异株造成，且正快速蔓延到葡萄牙其他地区。

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里卡多．乔治国家卫生研究所在报告中指出，葡萄牙本土的Delta变异株病例占51%，显示该变异株“传播速度很快”，一如英国的情况。这种变异株最早是在印度发现。

葡萄牙26日新增1604起确诊病例，为2月19日以来最大单日增幅，当时拥有1000多万人口的葡萄牙仍处于封锁状态。葡萄牙至今共有87万1483人染疫，1万7081人病逝。

报告指出，虽然大部分新增病例仍集中在人口稠密的里斯本区，但位于南部的阿尔加维区（Algarve）新冠再生数却最高，来到1.34。阿尔加维区以美丽的海滩和高尔夫球场闻名。

非常依赖观光产业的葡萄牙5月中开放来自欧盟和英国的旅客入境后，病例数即明显增加。如今大多数商家已重新开张，同时因夏季来临，海滩也人满为患。

葡萄牙25日实施比较严格的防疫规定，包括强制里斯本和阿尔加维区旅游胜地阿布菲拉（Albufeira）的餐厅周末提早关门。阿布菲拉广受英国游客欢迎。

本月稍早英国将葡萄牙从免隔离国家名单中剔除，德国25日更宣布葡萄牙是“变异病毒区”，将对往返葡萄牙实施严格限制。