阿桑奇与未婚妻计划在英国监狱里结婚

维基解密联合创始人阿桑奇的未婚妻莫里斯（Stella Morris）6月26日告诉德新社，她和阿桑奇计划在他目前羁押的英国贝尔马什监狱结婚。

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维基解密是有史以来最大的机密信息泄露事件，阿桑奇因此遭到美国的通缉。但是，今年1月，英国法官拒绝了美方的引渡请求。

莫里斯在阿桑奇躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆时和他相识。她说，他们计划先在监狱里结婚。莫里斯希望，在阿桑奇获得自由之后，他们能够与家人和朋友一道庆祝婚礼。

莫里斯也说，阿桑奇系押的伦敦贝尔马什监狱已经有12年没有举行过婚礼了，因此结婚并不是一件 "简单的事情"。

阿桑奇和莫里斯于2016年订婚，有两个儿子，分别为4岁和2岁半。

目前，阿桑奇仍然面临着一系列指控，这些指控是由特朗普政府首先发起的。他被指控在2010年泄露了50万份机密文件，其中包括美国在伊拉克和阿富汗的军事行动的细节。

莫里斯最近呼吁，如果美国希望恢复其作为新闻自由的勇敢捍卫者的地位，特别是在前总统特朗普领导下对新闻的侵蚀之后，美国应该撤销对阿桑奇的指控。

奥巴马总统--拜登时任副总统--决定在其任期内不寻求对阿桑奇进行引渡，理由是维基泄密行为与受美国宪法第一修正案保护的新闻活动相似。

然而，今年2月，拜登就任总统之后的美国司法部表示，它计划继续寻求对阿桑奇的引渡。

阿桑奇的未婚妻莫里斯和判决监督引渡请求的英国法官都表示，他可能无法承受被送往美国的压力。今年1月，美国的引渡请求被该法官拒绝。