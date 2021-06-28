西班牙葡萄牙对英国观光客施加入境新条件

在印度首先发现的B16172新冠病毒变体被世卫组织命名为Delta

由于英国新冠病毒病例增加，葡萄牙和西班牙两国政府周一（6 月 28 日）表示，将对英国人施加新的入境条件。

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那些想前往西班牙度假的英国游客，如今需要完成新冠病毒的疫苗接种或出示 PCR 核酸检测呈阴性证明。 那些想去葡萄牙但尚未完全接种疫苗的人，入境后，必须进行新冠病毒检疫隔离。 由于英国新冠病毒病例增加，葡萄牙和西班牙两国政府周一（6 月 28 日）表示，将对英国人施加新的入境条件。

在西班牙，宣布这一消息之际，该国的巴利阿里群岛刚刚被伦敦列入其旅游安全目的地“绿色名单”，此举意味着从 6 月 30 日星期三起，从该群岛回国的英国人，将可免于检疫隔离措施。

西班牙首相佩德罗·桑切斯 (Pedro Sanchez) 在电台访谈中指出，因印度变种病毒( Delta) 而导致英国卫生状况有“负面演变”时，宣布前往西班牙度假的英国游客需要完成新冠疫苗的接种或出示 PCR 检测呈阴性证明。

至于葡萄牙，正面临因印度变种而导致的新冠病毒疫情高潮，该国政府周一也宣布， 那些想去葡萄牙但尚未完全接种疫苗的人，入境后，必须进行新冠病毒检疫隔离。这项措施至少一直持续到7月11日为止。

葡萄牙在5 月中旬，已成为欧盟中唯一一个欢迎英国游客的国家，但三周后，伦敦再次对他们从国外返回的英国人，强制规定必须实施检疫隔离措施。

而西班牙，于 5 月 24 日向英国游客敞开了大门，与欧洲国民待遇不同的，这些英国人甚至不需要出示 PCR核酸测试阴性证明。 自6月7日起，作为全球第二大旅游目的地的西班牙，也对来自世界各地已完成接种疫苗的游客开放边境。