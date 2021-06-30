俄罗斯总统普京称他已接种俄罗斯的“卫星V”新冠疫苗

据路透社报道，俄罗斯总统普京周三表示，他今年早些时候接种了俄罗斯的“卫星V”(Sputnik V)新冠疫苗，此前他曾拒绝透露自己接种了哪种疫苗。克里姆林宫表示，68岁的普京在3月和4月接种了两剂新冠疫苗。当局没有公布他接受接种的视频影像。

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俄罗斯卫星通讯社周三也报道说，普京表示，他已接种“卫星V”新冠疫苗。俄总统在“直播连线”中说：“我做出了接种‘卫星V’疫苗的决定，而且我们的武装力量接种的都是‘卫星V’疫苗，而我本人毕竟是最高总司令。”

普京说，接种第一针后他没有任何感觉，4小时后注射的地方有感觉，而接种第二针后半夜12点体温升高到37.2度，但第二天早上又回到36.6度。普京指出，此前人们不让他说他接种的是什么疫苗，以免引起竞争。普京还表示，他选择“卫星V”的原因是该疫苗的保护期更长。

另据俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部公布的消息，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例21042例，累计感染病例达5514599例。消息中称：“过去24小时，俄罗斯85个联邦主体新增新冠病毒确诊病例21042例，其中发现无临床症状者2951例（14.0%）。”消息显示，俄罗斯累计新冠病毒感染病例5514599例，增长率为0.38%。

俄罗斯防疫指挥部指出，过去24小时，俄罗斯新增新冠病毒感染病例最多的是以下地区：莫斯科市5823例，莫斯科州2583例，圣彼得堡1503例。指挥部补充称：“过去24小时，新增死亡病例669例，俄全国累计死亡人数为135214人。”消息中称：“过去24小时，16356人治愈出院，俄全国累计治愈出院5000393人。”