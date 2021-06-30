劫机事件：美国禁止与白俄罗斯间客运机票销售

美国运输部6月29日发布了一项命令，禁止在美国和白俄罗斯之间销售客运航班机票，包括联程机票，以作为卢卡申科当局早先出动战斗机迫使瑞安航空航班改道迫降明斯克，并逮捕机上乘客独立记者普罗塔塞维奇(Roman Protasevich)及其女友萨佩加（Sofia Sapega）的回应。

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美国运输部周二通过声明表示，“运输部命令的前提是国务院认定，鉴于瑞安航空4978号航班改道，限制美国和白俄罗斯之间的运输符合美国的外交政策利益。该禁令将为美国政府提供能力，对任何被认为符合美国国家利益的运输，包括基于人道主义或国家安全理由的运输，进行逐案例外。”

对此，美国务卿布林肯（Antony Blinken）通过推特表示，“谢感谢布蒂吉格部长和美国运输部应我的要求，迅速发布命令，提议禁止美国和白俄罗斯之间的航空客运销售。我们正在追究卢卡申科政权对其危险行为和无视国际规范的责任。”

今年5月，美国政府曾建议客运航空公司在飞越白俄罗斯上空时需“极度谨慎”，然而，当时美国并没有施加任何在航空领域对白俄罗斯的限制。据悉，美联航飞往印度的航线有时在白俄罗斯附近飞行，但没有其他美国客运公司通常飞过白俄罗斯的领空。

分析人士指出，华盛顿的这一最新举措将主要是象征性的，因为从美国的旅游服务机构购买到的前往白俄罗斯的机票相对较少。

此前，美国、欧盟、英国以及加拿大6月21日发布联合声明，宣布对白俄罗斯实施制裁。被制裁名单中包括62名白俄罗斯个人和5个实体。至此，被列入欧盟制裁名单的白俄罗斯公民人数已达166人，共计15家实体。