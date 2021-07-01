德国实验室CureVac开发新疫苗 效率仅48% 正等欧洲药管局批准

德国实验室 CureVac 新开发出一种疫苗，但其效率只有 48%，目前正等候审批。这取决于欧洲药品管理局 (EMA) 是否开绿灯，批准其营销上市。

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新冠病毒肆虐全球，不同的变种病毒一个接着一个出现，疫苗孔急。根据费加罗报最新报道指出，德国实验室 CureVac于30日周三宣布，根据一项大型临床试验的完整实验结果，由德国实验室 CureVac 开发的疫苗在预防新冠病毒 方面的有效率为 48%，远低于其他已经批准的信使核糖核酸（ RNA）的 疫苗。

该实验室在一份新闻稿中表示，在试验参与者中，“无论其新冠感染后病情严重程度如何，CVnCoV 候选疫苗对抗病毒的总体疗效为 48%（其中 83 例施打疫苗，145例施打安慰剂），实验室已经与欧盟签订了一个重大订单合同。 早先消息指出，葛兰素史克公司与 CureVac 公司联合研发新冠病毒的候选疫苗 CVnCoV。

根据CureVac实验室的报告指出，这支疫苗产品对于 18-60 岁年龄段的疗效表现稍微比较好，有效率达到 53%。 新闻稿还指出，在该组中，对中度和重度疾病的保护作用达到 77%，在预防住院和死亡方面达到 100%效率。 不过，“在占了所研究病例的 9%的那些60 岁以上的参与实验者中，所搜集到的数据并无法以明确的统计学方式来确定其疗效”。

同样也是基于信使核糖核酸（ RNA） 的原理已经研发出来上市的其他疫苗，有辉瑞疫苗 BioNTech / Pfizer 和莫德纳疫苗 Moderna ，它们已显示出约 95% 的效力。 另外，以腺病毒为载体的阿斯利康和强生疫苗的效力则在 60% 到 70% 之间。