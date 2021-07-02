欧洲杯八强今晚开打 谨防Delta病毒近距离觊觎！

欧洲杯足球赛今天开始四分之一决赛，意大利人和比利时人今天晚上将在欧洲锦标赛的四分之一决赛中对决。赛场选在德国慕尼黑。稍早，下午6点左右，罗瑞士和西班牙对决，赛场仍然选在俄罗斯圣彼得堡。明天，再有捷克与丹麦撕打，以及乌克兰与英国比赛。

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据法新社说，意大利和比利时今天周五（21:00）在慕尼黑举行的欧洲杯四分之一决赛中对决。据意大利球队报告，球队精神状态极好。意大利定下晋级决赛目标。同时已经帷幄为下一轮晋级半决赛甚至进入决赛做好准备。

据该报道，统计数字对意大利有利，他们在重大比赛中从未被比利时击败过，并且在至今31场比赛中仍然保持不败。

今天下午6点左右，体育聚焦罗盘将指向东北方向：瑞士和西班牙的对决选在圣彼得堡，将在当地球场上进行一场激动人心的对决，法新社警告，局势在球场外更令人担忧。

西班牙已经完善了他们的进攻调整，在过去两场比赛中西班牙人打进了10个球，并击溃了克罗地亚的防守（5-3 a.p.），而瑞士也在点球大战中击沉了保有当届世界冠军的法国（3-3 a.p.，点球5-4）。

但在所有兴奋的背后，涅瓦河畔的疫情局势危险从未远离过。俄罗斯周四连续第三天打破了因Delta变体引起的新冠肺炎病毒感染的记录，在去过Gazprom足球场的球迷甚至球员中发现了几百个确诊病例，该足球比赛竞技场在小组赛期间每场比赛接待18000至26000名观众。

世界卫生组织（WHO）已经敲响了警钟，特别是欧洲杯赛的最后一站，即半决赛和决赛，圣彼得堡与伦敦，都由于这种更具传染性的病毒变体而导致新冠肺炎病毒疫情反弹。