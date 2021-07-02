葡萄牙恢复宵禁 世卫警告欧洲小心印度变种的出现

在印度首先发现的B16172新冠病毒变体被世卫组织命名为Delta

新冠变种病毒再度危险欧洲国家。葡萄牙宣布再度实施宵禁，世卫组织也警告欧洲国家小心预防印度变种病毒(Delta)的出现。

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随着疫苗接种继续在世界范围内进行当中，印度变种病毒让法国和其他欧洲国家感到担忧。 在面对创纪录的新增病例和死亡人数后，葡萄牙从本周五（2日）起恢复实施夜间宵禁，世卫组织也警告欧洲国家小心预防印度变种病毒(Delta)的出现。

突尼斯在周四也再度宣布封锁禁足令。 这是费加罗报7 月 2 日相关信息的最新报道。

世卫组织周四警告说，此际正当欧洲推出其健康通行证，以期重振旅游业的同时，欧洲有可能因印度变种而出现新一波新冠病毒大流行的风险；至于在非洲，这种病毒感染人数正在以《一种惊人的速度增加》。

面临因这种变异病毒而重新出现疫情大流行的葡萄牙，已决定从周五开始在包括里斯本在内的 45 个城市重新实行宵禁。

在突尼斯， 新冠新增病例和死亡人数创新高。 首都突尼斯和北部海滨小镇比塞大（ Bizerte ）周四进入部分封锁状态。当局下令禁止人群聚集，咖啡馆和餐厅不能内用，只能在露天座位进食或外卖。

在法国，对于护理人员应该接种新冠病毒疫苗的要求声越来越大。

法国医院联合会强调说，迄今为止，“只有 57% 的老年院的专业人员和 64% 的健康医疗机构专业人员至少接种了一剂疫苗。”

自7月1日以来，想要越过欧洲边界以及三十几个欧洲大陆国家的边界，虽然启程与抵达的各个国家规定不同，但都必须要出示新规定的健康通行证，持有它才能在欧洲旅行。

接种过两剂疫苗可有效对抗印度变种病毒

根据欧洲药品管理局 (EMA) 指出，接种过两剂疫苗后，似乎可以预防感染率特强的印度变种病毒。目前 经过欧盟药管局EMA 在欧盟范围内批准了四种疫苗：辉瑞疫苗 / BioNTech莫德纳疫苗(Moderna)、阿斯利康和强生疫苗。