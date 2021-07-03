台湾传获1000万剂疫苗 德国政府暗地使力助成洗糟糕名声

路透社指鸿海集团创办人郭台铭和台积电周五（7/2）与德国生技公司BioNTech代理商复星医药达成初步协议并签署法律文件，各采购BioNTech疫苗（BNT，即辉瑞疫苗）500万剂。报道引述消息人士说，德国政府其实一直暗中推动BioNTech与台湾方面协商，不愿留下“被中国施压而拒售疫苗给台湾”的名声。

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据路透社报道，台积电及鸿海与复星医药达成购买各500万剂BNT疫苗的初步协议。路透社指此为三位知情人士周五透露消息，台积电以及鸿海永龄基金会周五已与复星医药旗下公司达成购买各500万剂BNT疫苗的初步协议。

台湾5月中爆发一波最严重的本土新冠疫情，由于政府进口疫苗进度缓慢，目前施打疫苗人数占总人口数约9%，包括鸿海及台积电等企业纷纷要求政府加入采购疫苗行列。

一位消息人士表示，台积电、鸿海今天与复星医药一间旗下公司已达成“采购初步协议”。该人士并提到，初步协议“包括了相关法律文件”。

去年BNT和复星医药签订协议，BNT疫苗在大中华地区由复星医药代理，包括中国大陆，香港、澳门及台湾。

据另一位消息士称，“德国政府并不希望被认为因为中国压力而不卖疫苗给台湾，....德国政府一直在努力帮助加快谈判进程。”

针对上述报导，台积电透过电子邮件表示“仍在进行中，目前没有进一步息可以提供”。鸿海及复星医药则未能及时给予回复。

上个月台湾发函授权台积电以及鸿海永龄基金会代表台湾政府洽谈购买德国BNT疫苗各500万剂。当天总统蔡英文接见台积电董事长刘德音和鸿海集团创办人郭台铭，达成未来进口的1,000万剂BNT疫苗必须是原厂制造、原厂包装并直送台湾共识，交货期程越快越好。

由于目前全球疫苗供应紧张，复星是大中华区的疫苗独家代理商，能够抢先一步与其签约，可以确保疫苗分发的优先权。

路透社说，疫苗已成为两岸政治角力的最新战场，上个月继日本向台湾捐赠120万剂阿斯利康疫苗后，美国也赠送台湾250万剂莫德纳(Moderna)疫苗，以解决台湾疫苗不足的燃眉之急。

据苹果日报今天报道称，路透社引述的消息人士强调，这些疫苗会从德国制造商直接运往台湾。其中2名消息人士表示，虽然全球疫苗供应吃紧，但复星医药是中国和台湾的独家代理商，可以确保疫苗分销优先级。

该报道引述路透指出，台湾政府此前表示，所有BNT疫苗都应该“原厂生产、原封包装、直送台湾”。数月来，台湾政府试图直接向BioNTech公司订购疫苗，并指责中国干预了台湾与BioNTech今年早前达成的协议；面对疫苗短缺舆论压力，台湾政府日前才同意郭台铭与台积电代表出手争取疫苗，之后以捐赠的形式交由台湾政府分配。

鸿海、上海复星都未回应路透询问，台积电则以简短电邮回应，疫苗争取仍在进行中，没有进一步消息可提供。

该报道还说，另1名消息人士告诉路透社，德国政府一直在努力帮助台湾取得BNT疫苗、推动双方谈判，“德国政府不想留给人‘因为中国施压而不卖疫苗给台湾’的印象，所以持续敦促生技公司加快和台湾协商”。对此，德国外交部拒绝评论。