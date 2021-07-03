意大利300医护入禀法庭 状告当局强制性打疫苗违法

300名意大利卫生工作者已诉诸法庭，要求取消医疗和保健人员必须接种新冠肺炎病毒疫苗的官方规定。庭审已经定下日期，7月14日第一次庭上激辩。此案例或成为欧洲第一起医护人员将政府告上法庭事件，诉讼指控政府以威胁方式规定特定职业人员必须接种疫苗违法。

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据法新社消息，该诉讼是以伦巴第大区布雷西亚、克雷莫纳、贝加莫和曼图亚的医疗工作者名义向布雷西亚（北部）行政法庭提出的。

据当地布雷西亚日报援引提起诉讼的宪法律师丹尼尔-格拉纳拉（Daniele Granara）的话解释说，"这不是一场打不打针的战斗，而是一场捍卫民主自由的战斗。” 该宪法律师说，"当局强迫人们打疫苗，否则有无法再从事他们的职业的危险。”

这位宪法律师还正在在为几十名因拒绝接种疫苗而被停职的医护卫生工作者辩护。

根据4月生效的一项法律规定，"在公共和私营的社会医疗卫生设施、药店、泛医药药店和私人诊所工作的人有义务接受疫苗接种。如果不遵守规定，法律规定涉事者如果从事与公众接触的工作，将被分配到另一个部门；或者如果雇主没有新的任务可以提供，将被停薪。”

除了老人和弱势群体之外，护理人员-以及教师-，也是意大利第一批应接受疫苗接种的人。

到目前为止，意大利已经施打了5270万剂疫苗。大约1950万意大利人接种了疫苗，占12岁以上人口的36%。

根据Covid-19紧急委员会的最新数据，在卫生部门的190万雇员中，有45,750人（2.3%）仍在等待施打首剂或单剂疫苗。