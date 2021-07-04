塞浦路斯爆史上最大森林火灾 求救邻国飞机救援

地处地中海东部的岛国塞浦路斯（Cyprus）3日爆发的森林大火延烧至今，目前已发现4人死亡，多栋民宅被毁。官员表示，这是该国史上最严重的火灾。当局疏散数个村庄；希腊、以色列等国家都派出消防飞机驰援。

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据塞浦路斯环境部表示，这场始于当地时间周六下午出现火苗后，火势横扫特鲁多斯山脉（Troodos）南侧山麓地区，至少已经延烧40公里，在75公里外的首都尼科西亚（Nicosia）都能看到滚滚浓烟。

大火影响山脚下的6个社区，已迫使8个山区村庄撤离，摧毁数10栋房屋，烧毁50平方公里的松树林和果园，地区紧急断电。

当地林业部官员指出，该大火是塞浦路斯有史以来最严重的森林火灾。相关单位正在尽全力防止大火烧过山脉，在蔓延至塞浦路斯最高峰 “达马查拉斯”（Machairas） 前控制火势；救难人员在特罗多斯山脉（Troodos）拉纳卡区（Larnaca）欧多斯村（Odos）外发现4具烧焦的尸体。

内政部长努利斯（Nicos Nouris）告诉记者：“所有迹象都指向他们就是我们从昨天起一直在找的4名失联者”。据信4人都是埃及国民。

塞浦路斯总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）在推特上说，“这是一场悲剧”，并称这是“自1974年以来最大的火灾”。而塞浦路斯就是在那年被一分为二，北部1/3遭土耳其裔控制的。

阿纳斯塔西亚迪斯表示，这次大火导致 “人命损失”、财产与林地被毁，“政府将立即提供援助给受害者及其家属”，不会抛下任何人。

塞浦路斯政府周六已向欧盟成员国和邻国以色列寻求援助。欧盟的危机管理负责人雷纳希克（Janez Lenarcic ）当天表示已出动欧盟空中消防力量，意大利与希腊都派出了消防飞机加入灭火行动。欧盟也承诺提供 “哥白尼卫星”（Copernicus），协助受影响地区的损害评估地图。以色列总理班奈特（Naftali Bennett）表示已经收到来自尼科西亚的求助，将在周日（4日）派遣消防飞机至塞浦路斯协助。

努利斯 “谨慎乐观” 地认为将在击退大火方面取得进展，但预计当天晚些时候的强劲风势可能会阻碍行动。

相关单位目前仍在调查起火原因，由于塞浦路斯上周遭遇严重热浪侵袭，出现超过40度的炎热高温，因此不排除是高温造成野火事故。

当地媒体报导，一名男子因涉嫌纵火遭到逮捕。据警方表示，目前正在审讯这名67岁的男子，怀疑有可能是人为纵火导致这场灾害。

资料显示，塞浦路斯上一次发生森林大火是在2016年6月，大火也是发生在塞浦路斯的中部地区--特罗多斯山区，因强风和高温而得以蔓延。森林大火给附近的村庄造成严重损失。另有一名消防员因消防车翻车而死亡。希腊、英国和以色列均派出飞机前往塞浦路斯，帮助灭火。