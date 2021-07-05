德国人口多样化话你知

德国的人口正变得越来越多样化。根据刚刚公布的官方数据，该国每四名居民中就有一名有移民背景，而2009年的数字为19%，远不足四分之一。

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据本台常驻德国记者报道称，德国及其充满活力的劳动力市场正吸引着越来越多的外国人，尤其是欧洲其他国家的人。今天，26%的德国人口是外国人或其父母有移民背景，而2009年这一比例为19%。

这一增长主要是由于欧洲年轻人和逃离战争以及冲突地区的人进入德国劳动市场。德国在2015年夏季至2016年春季期间接待了100万来自叙利亚、伊拉克和阿富汗的难民。此后，在土耳其和欧盟达成协议后，随着巴尔干路线的关闭，这种人员流动已经枯竭。

近年来，许多年轻的西班牙人、意大利人和希腊人也在就业招徕吸引下来到德国各大城市，特别是在德国南部更多吸引欧洲劳力。

这种增长在全国范围内远非一致。例如，在德国北部的不来梅，36.5%的人口是由移民组成的。汉堡以34%紧随其后，柏林则有33%的居民有移民背景。

但另一方面，在前东德，有移民背景的人数历来很低。在这些地区，极右翼的AFD党正在动员反对移民，在图林根、萨克森-安哈尔特和梅克伦堡-前波莫瑞，外国人只占当地人口的8%。

据该报道，在人口的来源方面也有很大不同。土耳其人仍然是最大的移民群体，有土耳其移民背景的人口占13%，波兰人占11%，俄罗斯人占7%。在德国的外国人中只有5%是非洲人或有来自非洲大陆的亲属。