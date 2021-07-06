教皇方济各术后恢复好：今天吃了早饭看了报纸走了几步

据罗马教廷梵蒂冈今天在一份声明中说，周日接受结肠手术的教皇方济各星期二早上吃了早餐，看了报纸，走了几步。教皇手术后痊愈恢复良好。

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据法新社引述教廷的公告说，这位84岁的教皇昨天晚上休息得很好。今天早上他吃了早餐，看了一些报纸，然后起来散步了，常规检查显示是好的。

据梵蒂冈周一解释说，梵蒂冈安排的手术是为了治疗有症状的结肠憩室狭窄，在手术后，教皇预计将继续在罗马的盖梅利医院住院，"除非有并发症，否则预计住院一周左右。

据意大利媒体周二报道，为教皇进行手术的外科医生首先进行了腹腔镜手术，这种手术可以通过一个切口插入器械，但最终不得不采用更进一步的传统手术。但方济各不需要做结肠造口术，术后也没有出现发烧。据医生说，方济各接受了左结肠切除术，全身麻醉下手术持续了约三个小时。

据该报道，外科医生医治方济各使用的主要手术技术，依赖内窥腹腔镜与手术器械结合使用。然而，据意大利媒体报道，由于教皇腹部存在之前手术留下的疤痕，医疗团队不得不改变方法。

方济各在杰梅利医院十楼的一个房间养息，这也是教皇约翰-保罗二世生前使用的房间，保罗二世在该医院接受了几次手术，包括1981年遭遇未遂暗杀但受伤和1992年的结肠肿瘤手术。

法新社说，这个房间被昵称为 "梵蒂冈三号"，因为约翰-保罗二世曾多次逗留，他曾被迫放弃了他在梵蒂冈和罗马附近的甘道夫城堡的前两处住所，套房里有一个带祭坛的小休息室。

据Il Corriere della Sera日报报道，教皇希望将手术安排在夏天开始时进行，因为那时他的公务比较少，这样他就可以安静地养病。教皇已经暂停了周三的一般性布道祈祷会，目前他的下一次正式约会定在周日，并有传统的天使祈祷。如果像预期的那样，他在那一天仍然住院，他可以像约翰-保罗二世一样，从医院的窗户宣说祈祷词，而不是通常从俯瞰圣彼得广场的使徒宫的窗户布道。