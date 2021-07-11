意大利险胜欧洲杯 英格兰梦碎伦敦

欧洲杯决赛，英格兰对意大利不分胜负，发起点球大战，扑出两颗球的英格兰队门将皮克福德最终也未能挽救本队的失败。

欧洲杯决赛七月11日晚上在六万多观众的伦敦温布利体育场登场，意大利对英格兰队，最后点球大战一决胜负，意大利战败英格兰队! 意大利重上高峰，发明足球的英国冠军梦碎，球迷们落泪，伦敦的街道骤然死一般寂静。

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英国人自1966年获得世界杯冠军后，从未在世界级大赛夺得冠军，这次在自家门口决赛，天时地利人和，志在必得! 因此这场比赛一开局就异常激烈，英格兰队全场紧逼，长传快攻，令意大利队猝不及防。

开赛仅一分57秒，英格兰快速攻防，凯恩转移给特里皮尔，后者精准长传左后卫卢克·肖，肖一脚击地射门，英格兰队闪电破门，1-0领先。根据欧足联数据，这是欧洲杯最快的一次进球记录，英国球迷全场欢声雷动。

英格兰以迅雷不及掩耳之势踢进一球后，继续在意大利门前形成强大压力，意大利一直找不回状态，跟着英国的节奏，直到上半场接近尾声时，意大利队重新控球，屡屡逼到英国队门前，但射门机会很少。

下半场，意大利球员控球技艺似乎明显高出对方，比赛第66分钟，意大利获角球机会，维拉蒂后点头球攻门被皮克福德扑出，中后卫博努奇跟进补射破门！意大利踢平，1-1！下半场结束，比分不变

双方在随后的三十分钟加时赛仍然保持1-1平局，之后进入点球大战，英格兰两大将踢飞点球，最终意大利以总比分4-3击败英格兰，夺得了本届欧洲杯冠军，时隔53年再夺欧洲杯！

英国人期望夺得本次欧洲杯冠军，这场决赛是一场典型的风格大战，意大利，四次世界杯冠军，一次欧洲杯冠军，是以防为主，防中突破的策略大师，而英国则是一个充满悖论的国家，创造了足球可是难以在重大国际比赛上找到位置。仅仅在1966年，半个多世纪前，拿过一次世界杯冠军。由于英国队这次表现不俗，从循环赛进入八分之一决赛后，越战越勇，技术精湛，激起英国人的强烈希望。

伦敦全城连日来处于节日气氛中，欧洲杯落下帷幕，英国队没有圆梦，但是英国队这次突出的表现，为参加明年世界杯比赛奠定了坚实的基础。

英国主帅索斯盖特安抚年仅19岁的球员萨卡的照片上了英国周一出版的多家报纸头条，萨卡在角球大战时踢飞了球。

『泰晤士报』写道：点球魔咒剥夺了英国的梦想。『卫报』则感叹“胜利如此接近……”，虽败犹荣，免费的地铁报这样标题：“狮子军团让我们自豪!” 『太阳报』仍然十分乐观：小伙子们别忘了，世界杯就在明年!

意大利则是在2012年欧洲杯赛四比零惨败于西班牙后，一蹶不振，近年逐渐恢复水平，本届欧洲杯重振雄风，重新挺入世界强队之列。