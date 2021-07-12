欧洲杯赛落幕 世卫补一脚批防疫不足恐是“一场灾难”

世界卫生组织(WHO)的一名流行病学家表示，周日在伦敦举行的2020年欧洲杯足球决赛上，没戴口罩的观众开口唱歌大声喊叫，她对此感到非常震惊，担心这将引发包括Delta变种在内的新冠病毒传播。英国队输球伦敦等地避免大规模狂欢，倒是意大利罗马等地连夜狂欢。

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据世界卫生组织专家批评说，欧洲杯足球决赛防疫意识不足，恐怕是“一场灾难”。

联合国卫生机构WHO通常不对个别成员国的政策进行评论，但其新冠病毒技术主管Maria Van Kerkhove发表异常直率的批评，称意大利和英格兰的决赛中超过6万名观众的场面是“一场灾难”。

“我该享受地观看发生在我眼前的病毒传播吗？”她在比赛后半段发推文说。

“#COVID19新冠病毒今晚并没有休假，在拥挤的环境中，一群人不戴口罩的人尖叫/呐喊/唱歌，#SARSCoV2 #DeltaVariant将利用未接种疫苗的人传播。真是灾难。”

在酒精助兴下，伦敦市中心喧闹地展开一整天的狂欢活动，成千上万的民众步入国家级体育场馆观赛，许多火车站都可以见到有人放烟火，一堆人在火车上放声欢唱。

英国首相约翰逊本月为开放6万多人进场观赏决赛的决定进行了辩护，他说这是以“谨慎和受控的方式举办的，所有进场的人都进行了检验”。他并称，疫苗已经形成了一道“相当大的免疫墙”。

路透社说，尽管英国是世界上疫苗接种率最高的国家之一，但正面临传播力更强的变种病毒所引发的新一轮新冠疫情。英国计划在7月19日取消大部分防疫限制，此举令一些科学家感到担忧。