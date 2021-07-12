欧盟推计划与中国一带一路抗衡

欧盟外长周一同意启动一项连接欧洲和世界的全球基础设施计划，这是继与印度和日本达成协议以及七国集团(G7)作出类似承诺后的最新举措。由于怀疑中国国家主席习近平的“一带一路”倡议通过基础设施将欧洲与亚洲连接起来以获得更大的影响力，欧盟为从2022年开始的雄心勃勃的“连接”计划制定了正式路径。被称为“连接全球的欧洲”的欧盟战略没有提及中国，但一位参与起草该战略的欧盟外交官说，这份8页的文件“写满了中国”。

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据路透社今天报道称，G7作出承诺后，欧盟拿出自己的基础设施计划与中国的“一带一路 ”抗衡。据德国外交部长马斯在布鲁塞尔欧盟外长会议上告诉记者，“我们看到中国利用经济和金融手段在世界各地提高政治影响力。对此抱怨是没有用的，我们必须提供其他选择，”德国外交部长马斯在布鲁塞尔欧盟外长会议上称，“重要的是，欧盟...与美国进行非常密切的合作。”

欧盟已经与日本和印度签署了伙伴关系，以协调连接欧洲和亚洲的运输、能源和数字项目。东京和新德里都对中国的慷慨感到担忧，官员们说中国的慷慨解囊让较贫穷的国家对北京唯命是从，因为它们被迫承担了如此巨额的债务。

被称为“连接全球的欧洲”的欧盟战略没有提及中国。卢森堡外长Jean Asselborn周一告诫说，不要把中国当成对手，他指出德国汽车制造商每年在中国的汽车销量都超过德国。

路透社说，被称为“连接全球的欧洲”的欧盟战略没有提及中国，但一位参与起草该战略的欧盟外交官说，这份8页的文件“写满了中国”。