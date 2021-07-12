英国政府下令调查中资对英国半导体厂收购案

中国半导体巨头闻泰科技（Wingtech）旗下的安世半导体（中国）有限公司（Nexperia）收购英国最大芯片制造商纽波特晶圆制造公司[Newport Wafer Fab (NWF)]一案有可能出现变数，因为之前表示“目前不适宜介入”的英国政府态度出现变化。

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英国首相约翰逊（Boris Johnson）在议会接受议员质询时表示，他的国家安全顾问斯蒂芬∙勒夫格罗夫爵士（Sir Stephen Lovegrove）将对这宗价值6300万英镑（约合8700万美元）的收购案展开调查。

根据英国广播公司（BBC）的报道，约翰逊此前已经责成英国国家安全局（NSA）对安世收购案进行过安全评估，但是在面对多位议员的质询时，他表示愿意让国家安全顾问再度对收购案进行调查。

纽波特晶圆制造公司位于英国南威尔士的纽波特，是英国最大、也是英国为数不多的半导体芯片制造商之一。安世半导体公司总部虽然在荷兰，却是中国千亿半导体巨头闻泰科技麾下的全资子公司。

安世这家中资公司针对英国纽波特晶圆制造公司的收购，发生在美中、英中关系全面恶化，美国要在半导体行业对中国进行全面封杀之时，因此格外引人注目。此外，这次收购谈判是在全球汽车芯片严重短缺、汽车芯片行业面临严重产能问题的时候展开的。据了解，纽波特晶圆制造公司专门生产用于汽车行业电源部件的硅芯片，该公司还在开发速度更快、能效更高的“化合物半导体”。

约翰逊在议会质询时说：“纽波特有这样一家公司，我们必须搞清楚那里生产的东西是否真的有中国感兴趣的知识产权，是否真的有安全隐患。我已要求国安顾问展开调查。”

不过约翰逊也表示:“我不希望反中情绪误导我们排除所有从中国来到英国的一切投资，这样做在经济上是很愚蠢的。”

约翰逊的发言被视为要在美国和英国政界要求与中国完全脱钩的呼声与英国脱欧之后英国国内商家希望维持和扩大与中国经贸交流的要求之间维持一定平衡的努力。

但是属于对华“鹰派”的英国议会外交事务委员会主席和中国研究小组主席汤姆∙图根哈特（Tom Tugendhat）对约翰逊政府没有在第一时间按照“国家安全与投资法案”对这起中资收购案进行审查表示震惊。

图根哈特在接受英国广播公司访问时表示，七大工业国集团在英国举行峰会期间，各国领导人共同宣言中明确表达了强化全球供应链安全、特别是半导体之类工业品供应链安全的希望。而允许中资收购半导体厂等于“公然违背了七大工业国集团峰会的承诺”。

图根哈特还在推特上表示：“波里斯∙约翰逊在芯片短缺和囤货之时审查英国最大半导体厂的收购案是很好的决定。”

一位不愿透露身份的英国商界人士接受英国广播公司采访时表示，他认为约翰逊政府这次在中资收购英国晶圆厂一事的过程中保持低调，可能有三重原因。第一，纽波特晶圆厂生产的200mm晶圆虽然市场需求不小，其实在国际半导体行业中已经属于过时的“老科技”；第二，纽波特晶圆厂虽然工艺仍属精良，但是厂家负债累累，拖欠威尔士政府和英国汇丰银行总计近4000万英镑（约合5528亿美元），如果企业破产，将影响400多个相对高薪就业机会；第三，英国政府不愿意为了一个并不涉及真正敏感科技的企业与北京撕破脸。