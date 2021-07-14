对抗气候变迁 欧盟拟推动2035年起禁售汽柴油车

欧洲联盟执行委员会14日宣布对抗气候变迁的大规模计划，其中包括2035年起禁止销售新的汽油车、柴油车和油电混合动力车。

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法新社报导，欧盟执委会公布12项目标远大的气候法令草案，其中一项规定，到了2030年，汽柴油车的排放量须减少55%，且在2035年之前达到零排放。

声明稿表示：“换句话说，到了2035年，所有登记的新车将会是零排放。”

这实际上意味着，届时在欧洲贩售的所有汽车和小型货车都将会是电动车。这类车辆目前在欧盟贩售的新车占比不到1/10。

新冠疫情带来的经济伤害，严重打击道路车辆市场，却未伤到电动车销售，后者反而加速成长。

今年1到5月，西欧市场共卖出35万6000辆电动新车，占同期整体新车销量的8%，且比2019年全年卖出的电动车还多。若欧盟实施上述新法规，势必将加强这个趋势。

不过，相关草案送交欧洲议会进行密切协商和修订程序和接受检视时，预料将遭遇产业游说界部分人士的激烈反对。

此外，法国、德国、西班牙和意大利等欧盟成员国也对这项立法持审慎态度，因为他们都有庞大的传统燃油引擎车和油电混合车制造产业，提供数以千计就业机会。

尽管如此，欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）强调，若欧洲要达到降低气体排放的目标，必须要进行这类转变，且社会大众也支持。

她指出：“在德国和欧洲其他地方，已有约12家大车厂宣布将把旗下产品全部改为零排放车款。我们看到人民希望这样的发展，电动车的销量持续显着成长。”