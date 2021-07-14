英军情五处处长：要像对待恐怖主义一样警惕俄中间谍威胁

自伦敦方面消息，英国军情五处(MI5)处长肯·麦卡勒姆（Ken McCallum）将于7月14日发表讲话，并告诫民众，要像对待恐怖主义一样警惕来自俄罗斯和中国的间谍威胁。他警告称，外国间谍正试图窃取英国技术、挑拨离间和攻击基础设施。

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据《卫报》报导，麦卡勒姆将在发布年度威胁报告之际于军情五处总部提出，英国公众将不得不“建立与我们多年来对恐怖主义所做的相同的公众意识和对国家威胁的复原力”。虽然来自俄罗斯的间谍威胁，如2018年3月在索尔兹伯里发生的前俄国间谍斯克里帕尔(Sergei Skripal)中毒事件所表明的那样，是英国公众所熟悉的，但麦卡勒姆将于讲话中提出，通常来自中国的威胁则有所不同。

麦卡勒姆将指出，如果英国的大学和研究人员不保持警惕，他们有可能“被盗用或复制他们的发现”，而企业可能“因失去他们辛辛苦苦建立的优势而被掏空”。经透露的部分演讲稿显示，麦卡勒姆称，“只要有半点机会，敌对的行为者就会使英国多年的耐心研究或投资走到尽头。这正在大规模地发生。其影响到我们所有人。英国的就业、英国的公共服务、英国的未来”。

麦卡勒姆称，英国情报部门已经打击了一万次外国间谍以乔装方式，试图操纵英国普通民众。他说，外国势力间谍活动的后果可能包括“从沮丧和不便到丧失生计，甚至可能丧命”。讲话中，麦卡勒姆强调，“随着时间的推移，我们必须建立民众对国家威胁的警觉性和抵御能力，就像这些年我们对恐怖主义一样。”

报导指，十多年前，也就是2008至2009年左右，军情五处只分配了3%的精力来对付敌对国家的活动，不过根据英国议会情报和安全委员会的说法，随着俄罗斯和中国都变得更加自信，这种情况已经发生了重大转变。

今年早些时候，军情五处曾警告说，在过去五年中，有一万名英国人在领英(LinkedIn)上被伪装的假账务盯上了。麦卡勒姆称，“开门见山地说：如果你在高科技企业工作；或从事尖端科学研究；或向某些市场出口，你将会被外国间谍所关注，比你想象的更有兴趣。你不必害怕；但要保持警惕”。