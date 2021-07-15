欧洲议会外委会今天以58票赞成、8票反对、4票弃权，通过吁欧洲联盟制定应对中国新战略的报告草案，认为欧盟应继续与中国讨论气候变化和健康危机等全球性挑战，但同时批评中国系统性侵犯人权，吁欧盟与理念相近伙伴深化关系，促进战略自主和捍卫欧洲的利益和价值观。欧洲议会外交委员会15日报告草案，批评中国对新疆、西藏和香港的侵犯人权行为，另支持欧盟台湾启谈双边投资协定。

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据中央社今天报道称，欧洲议会外委会通过中国新战略，挺欧台投资协定。

在与中国合作方面，这份报告呼吁欧中持续讨论人权、气候变化、应对全球卫生危机和多边组织等改革议题，并对可能演变为流行病或大流行病的传染病透过风险和预警系统加强应对，但要求中国允许对COVID-19（2019冠状病毒疾病）的起源和如何传播进行独立调查。

在对中国展示捍卫欧洲利益及价值观部分，报告明确表示，在中国取消对欧洲议会议员和欧盟机构的制裁之前，将继续冻结“欧中全面投资协定”（CAI）的批准程序。

此外，报告再次呼吁欧盟针对欧盟与台湾的双边投资协定取得进展。

据中央社，报告另点出中国的系统性侵犯人权问题，呼吁欧中定期举行人权问题对话，以解决中国对新疆、内蒙古、西藏和香港的侵犯人权等问题。

负责这项报告的比利时籍欧洲议员傅特曼诗（Hilde Vautmans）在表决通过后表示，欧盟将继续寻求与中国对话与合作，但欧盟不能淡化中国强硬的外交政策和在世界范围内的影响力，也不能忽视中国对人权的蔑视和对双边和多边协议改革的承诺。她说，现在是欧盟团结起来支持更具全面、更加自信的中国政策的时候，藉透过在贸易、数位、安全和国防等领域的战略自主权，捍卫欧洲价值观和利益。

该报道称，外交委员会今表决通过报告后，下一步将提交欧洲议会全会讨论表决。