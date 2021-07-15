洪水袭击法德比卢荷，德国至少59人死亡

先是惊讶，然后是惊慌：许多年长者表示自己从未见过河水如此迅速地涨起, 瓢泼大雨伴随猖獗洪水横穿欧洲，给法国，比利时等多地带来灾难，而重灾区要数德国，西部村镇城市出现大规模停电，数十人失踪。截止目前，德国死于这场灾害的人数已升至至少59人，全欧洲死亡人数逼近70人。但由于多个灾区被洪水隔断与外界的交通，实际死亡人数可能会更多。

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7月15日星期四晚间，德国政府宣布这场历史性暴雨洪灾导致的死亡人数已经从此前宣布的45人升至59人，其中北莱茵-威斯特法伦州的死难者人数达到31人，临州莱茵兰法尔茨州死亡人数升至18人，该州政府表示，几乎每过去一小时，都会找到新的遗体。这是德国战后遭遇过的最惨重自然灾害，约20万家庭受灾停电。正在华盛顿访问的总理默克尔宣布，将妥善帮助受灾民众。多位德国政要表示，这场洪水背后是气候变化。

法国方面，东部12个省进入橙色预警状态；比利时的韦斯德尔河迅速涨水，列日市要求潜在灾区的居民撤离，比利时10个省当中的4个已经有军队开始救灾；荷兰南部的林堡省有数千人收到了立即离开的政府指令，当地政府宣布，马斯河已经达到了历史警戒水位。林堡的法肯堡市位于荷兰，比利时和德国边境处，该市的市中心已经被大水淹没，至少有一座桥被摧毁。