英国最大芯片厂被中企收购后遭英政府停止拨款

据英国《每日电讯报》7月20日报导，在中企安世半导体提出收购英国最大芯片生产商Newport Wafer Fab（NWF）后，英国政府已切断对后者的拨款。NWF此前参与了十余个英国政府合同项目，包括为战斗机雷达、5G通信网络供应芯片。

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报导指，在NWF公司被出售给中企闻泰科技全资子公司安世半导体（Nexperia）后，英国研究与投资局（UKRI）根据政府指示暂停了对前者的拨款。本月5日，闻泰科技宣布，安世半导体拟收购NWF。不过，约翰逊政府目前正对交易展开国家安全审查，未来几周内将作出决定。该消息传出后，其也成为了近日英国议会关注的焦点议题，不少保守党党内议员以英国国家安全和战略利益为由反对这项交易。

据一位接近该交易的消息人士称，NWF总共参与了十多个英国政府资助的项目，价值约5500万英镑，绝大部分由英国商业、能源和产业战略部下属的英国创新局提供资金。其中一笔价值约540万英镑的防务合同，旨在研发用于战斗机雷达系统的芯片技术，并供应意大利列奥纳多公司、欧洲导弹集团、美国艾锐势集团等军工及通讯企业。

英国议会下议院外交事务委员会主席汤姆·图根德哈特（Tom Tugendhat）表示，“英国已经支付了研究费用，使NWF成为英国政府国防项目的一个重要合作伙伴。这就是为什么我们需要以国家安全为由对该决定进行全面审查的原因”。

一位英国政府发言人说，“我们已经彻底考虑了这个问题，并将继续密切监测这一情况。国家安全顾问正在审查这一案件，如果需要，我们将毫不犹豫地采取进一步行动”。其表示，“我们仍然致力于半导体行业，以及它在英国经济中发挥的重要作用。”