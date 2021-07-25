英前网络安全主管：向中国出售芯片厂比华为对英国的威胁更大

英国国家网络安全中心(NCSC)前主管夏兰·马丁(Ciaran Martin)7月24日在接受《每日电讯报》采访时表示，将英国最大芯片生产商Newport Wafer Fab（NWF）出售给中国企业闻泰科技旗下的安世半导体（Nexperia），“对英国的利益构成的威胁比华为参与5G网络还要大”。

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安世半导体在月初收购了总部位于威尔士的芯片生产商NWF，英国的《企业法》给政府30天时间考虑是允许交易推进还是进行安全审查。随后，英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，国家安全顾问将对这笔据报6300万英镑的交易进行审查。

据该报此前引述消息人士的话指， NWF总共参与了十多个英国政府资助的项目，价值约5500万英镑，绝大部分由英国商业、能源和产业战略部下属的英国创新局提供资金。其中一笔价值约540万英镑的防务合同，旨在研发用于战斗机雷达系统的芯片技术，并供应意大利列奥纳多公司、欧洲导弹集团、美国艾锐势集团等军工及通讯企业。

马丁在采访中表示，“半导体供应的未来是一个首要的战略问题。它涉及到我们应该如何与中国打交道的核心问题”。去年，英国国家网络安全中心改变了对华为制造的设备的安全评估，最终以安全为由将该公司排除在英国的5G推广计划之外，马丁当时领导该中心工作。英国国家网络安全中心是一个为英国公共和私营部门提供咨询和支持，以避免网络威胁的政府组织。其总部位于英国伦敦维多利亚区，并于2016年10月投入运营，其上级为英国政府通信总部。

马丁说，“处于5G外围的华为真正显得重要，只是因为特朗普政府出于他们从未令人信服阐述的原因而迷恋上了它。”他续指，“相比之下，半导体供应的未来是一个首要的战略问题。它涉及到我们应该如何与中国打交道的核心问题”。此前，英国议会下议院外交事务委员会就这一交易表示，英国的 “主权不应该被出售”，他们呼吁约翰逊政府采取措施，防止对英国来说具有战略意义的公司被卖到海外。

本月早些时候的一份跨党派报告呼吁正式要求对NWF的收购交易进行审查，并由政府实施“适当的缓解措施”。该委员会主席汤姆·图根德哈特（Tom Tugendhat）表示，“我们最激烈的竞争对手，特别是中国，有利用外国投资来获得重要技术和信息的记录”。他说，“我们已经目睹了我们国家太多杰出的科技公司消失在国外，对经济和外交政策有潜在的重大影响。”

对于来自议会的呼声，一位英国政府发言人曾回应指，“我们已经彻底考虑了这个问题，并将继续密切监测这一情况。国家安全顾问正在审查这一案件，如果需要，我们将毫不犹豫地采取进一步行动”。其表示，“我们仍然致力于半导体行业，以及它在英国经济中发挥的重要作用。”