欧盟外交与安全政策高级代表博雷利强调欧洲须在美中两强竞争下 捍卫自身利益

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周一表示，疫情改变国际情势，加剧紧张和冲突，强调欧洲处在美国及中国两强竞争之下，必须捍卫己身利益。他认为未来的世界将是更不平等、更亚洲化及更加数位化。

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欧盟外交和安全政策高级代表博雷利星期一在西班牙发表演讲说，表示冠状病毒Covid-19）疫情还没有结束，国际情势已经改变，波瑞尔指出，其中预期太平洋地区及东南亚因经济发展力量驱动，世界将朝向更亚洲化。他提到未来的世界紧张和冲突将会加剧，但在中美竞争的格局下，欧洲人没有兴趣掀起新冷战，但也指欧洲距离华盛顿永远比北京更近。

他进一步说明，欧洲与美国因共享相同的政治体系、多党民主、市场经济等，因此欧洲与美国相近，但这并不意味着欧美利益总是一致。博雷利说，欧洲处于美中竞争之间必须找出不依赖其中一方，捍卫自己的利益的作法，虽然困难，但这是欧洲作为地缘政治强国的考验。

博雷利前不久于7月8日与中国国务委员兼外长王毅举行了视频会议。欧盟方面指出，双方就3月22日欧盟全球人权制裁制度下批准的清单以及中国公布的反制措施坦诚地交换了意见”。声明补充说，“高级代表强调，欧盟对香港和新疆的情况发展表示关注。他还表示深信，欧盟与中国的接触仍然至关重要，沟通渠道需要保持畅通。” 北京方面，中国外交部就同一会议发表的声明则提到，“王毅阐述中方在涉疆、涉港、人权等问题上的原则立场，强调中方维护国家主权和民族尊严的意志和决心坚定不移，反对各种虚伪的‘教师爷’。”

王毅还在7月23日于四川成都与马耳他外长巴尔托洛举行了会谈。王毅在会谈中向这名欧盟成员国外长表示，欧盟对华“三重定位”相互矛盾，相互抵销。王毅声称，“中欧没有严重利害冲突，也没有历史纠葛。双方都坚持多边主义，都维护联合国的权威和地位，都主张和平解决争端。中欧是伙伴不是对手”。他说，“欧盟对华‘三重定位’相互矛盾，相互抵销。希望马方继续发出客观理性声音，增进中欧相互了解与信任，为推动中欧关系健康发展发挥建设性作用。”

中央社的报道指出，近年美国拉拢盟友与中国竞争，鼓励在贸易、科技、金融等方面加速与中国“脱钩”，国际上认为逐渐形成与中国“新冷战”趋势。今年6月北大西洋公约组织成员国在布鲁塞尔召开领袖峰会，会后联合公报上“中国”一词出现高达10次，并正式指出“中国的明确野心和独断行为，对于以规则为基础的国际秩序和北约安全相关区域构成系统性挑战”。