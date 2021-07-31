反对“疫苗护照” 意大利议会内众议员举牌抗议

意大利7月22日宣布民众在室内餐厅用餐及进入博物馆等场所需要出示“健康通行证”后，不但引发国内民众的强烈反弹，7月29日更在意大利议会内引发无声抗议。许多名议员从座位上走下来，手举着“不要绿色通行证”的标语牌，表达不满。

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从媒体报导的视频图像可以看见，一名意大利议员在挥舞着“不要绿色通行证”（No GREEN PASS）的标语牌后，被议会内的一名保安追赶着跑出议会大厅。之后许多议员从座位上走到议会大厅的中央，手举着同样的标语牌，抗议意大利政府7月22日宣布的“健康通行证”措施。

欧洲新闻网（euronews）的报导称，意大利政党“意大利兄弟”的成员在议会内举行了这场抗议。虽然“意大利兄弟”的党领袖梅洛尼（Giorgia Meloni）已经接种新冠疫苗，但她一直反对针对未接种疫苗的人群实施限制。

意大利政府在7月22日宣布，从8月6日起，民众在室内餐厅用餐，以及进入游泳池、健身馆、剧院、电影院、博物馆、展会以及大型活动时，都必须出示“健康通行证”。所谓的“健康通行证”会记录民众是否已经接种过至少一剂疫苗，是否在过去6个月内染疫后恢复，或者是否在过去48小时内病毒检测呈阴性。

意大利政府称，这项“健康通行证”是为了应对近期内不断攀升的新增感染人数。根据统计数据，意大利新冠疫情从7月以来一直不断攀升，7月30新增感染新冠人数达6619人，不过病故人数一直保持在较低水平，7月30日新增病故18人。

意大利“健康通行证”宣布后，在国内多个城市引发持续抗议，上千人走上街头高喊“自由”、“打倒独裁统治”。在意大利宣布该防疫措施之前，法国政府也宣布了“健康通行证”规定，此举在全法引发连续三个周六十几万民众上街抗议。