比利时国家安全局对使用中国品牌手机示警

据比利时《回声报》和《比利时时报》7月31日报导，比利时国家安全局近日对使用中国品牌手机发出警告，敦促消费者注意潜在的间谍风险，指虽然无具体案例，但手机厂商与中国政府间存在“系统性且深度的互动”。

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报导指，由中国品牌小米、Oppo和一加（OnePlus）制造的智能手机在比利时消费者中很受欢迎，但据比利时国家安全局发言人范戴尔（Ingrid Van Daele）称，尽管没有发现具体案例，但情报部门希望提请消费者注意使用这些手机时可能存在的间谍威胁。

范戴尔说，“所以我们建议他们保持警惕”。报导还引述比利时副首相兼司法部长（Vincent Van Quickenborne）在回答联邦众议员迈克尔·弗里里奇（Michael Freilich）的质询回答说，“这些公司与中国政府之间存在着系统而深入的互动”。据范戴尔说，“除了这些公司和中国当局之间的混乱之外，其他国家（特别是荷兰和美国）已经对中国电信公司以及在隐私和国家安全方面的风险表示担忧。”

范戴尔说，这些公司与中国政府的情报和安全部门之间的相互依存关系已被写入国家法律。她解释说，“例如，中国的《国家情报法》规定所有中国公司有义务与情报部门配合”。对此，一加和小米没有立即作出反应。

Oppo的比利时发言人库鲁德斯（Dries Cludts）说，该公司在全球40多个国家开展业务，与业务所在国的政府和政策制定者有着积极的关系。他强调，“我们在工作中遵守所有当地法律和法规”。