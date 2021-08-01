新毒株

英官方报告：很可能出现疫苗无效的新毒株

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Le modèle des chercheurs montre que le risque d'apparition d'un variant résistant est maximal lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée mais pas suffisamment pour assurer une immunité de groupe
Le modèle des chercheurs montre que le risque d'apparition d'un variant résistant est maximal lorsqu'une grande partie de la population est vaccinée mais pas suffisamment pour assurer une immunité de groupe © Pascal GUYOT/AFP
作者： 法广
26 分钟

7月30日英国政府发表了一份报告，认为“几乎可以肯定”会出现更新新冠病毒的变种，足以导致目前所有的疫苗都失效。

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该论文的日期为7月26日，由英国政府官方的“紧急情况科学咨询小组” (SAGE）发表。这项研究是一种理论上的科学推演，并不是说这种新的、足以打败现行疫苗的病毒变体已经存在。这种报告将为政府处理紧急情况提供科学理论支持。

 

科学家们写道，人类“不太可能”根除中共病毒，他们“非常有把握”地认为，新的病毒变种将继续出现，并且“几乎可以肯定”的是，变异病毒通过逐渐或间断地抗原变异，最终导致目前的疫苗失败。

他们建议政府继续尽可能减少病毒传播，以减少出现新的、能抵抗疫苗的变体病毒的机会。

科学家们还建议，新疫苗的研究重点不仅要放在预防住院和疾病，还要注重“高效和持久的免疫效力”，防疫目标应该是“减少已经接种疫苗人的感染和传播”。据悉，几家制造新冠疫苗的公司已经着手这方面的研究。

报告分析，过去几个月出现的一些病毒变种“对疫苗产生的免疫力的敏感性降低，但似乎没有一个病毒能完全逃脱（疫苗）。”但他们警告说，这些病毒变种“在疫苗接种普及之前”就出现了，并且“随着疫苗变得更加普及，能够逃避疫苗免疫力的病毒将会迅速传播”。

在7月7日会议中，SAGE科学家们表示，“高流行率和高疫苗接种率，最有可能出现可以逃过疫苗的变异病毒。”他们当时表示，“这种情况发生的可能性尚未可知，但这种变体将给英国和国际社会带来重大风险。”

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