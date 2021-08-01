英官方报告：很可能出现疫苗无效的新毒株

7月30日英国政府发表了一份报告，认为“几乎可以肯定”会出现更新新冠病毒的变种，足以导致目前所有的疫苗都失效。

广告 继续浏览后续

该论文的日期为7月26日，由英国政府官方的“紧急情况科学咨询小组” (SAGE）发表。这项研究是一种理论上的科学推演，并不是说这种新的、足以打败现行疫苗的病毒变体已经存在。这种报告将为政府处理紧急情况提供科学理论支持。

科学家们写道，人类“不太可能”根除中共病毒，他们“非常有把握”地认为，新的病毒变种将继续出现，并且“几乎可以肯定”的是，变异病毒通过逐渐或间断地抗原变异，最终导致目前的疫苗失败。

他们建议政府继续尽可能减少病毒传播，以减少出现新的、能抵抗疫苗的变体病毒的机会。

科学家们还建议，新疫苗的研究重点不仅要放在预防住院和疾病，还要注重“高效和持久的免疫效力”，防疫目标应该是“减少已经接种疫苗人的感染和传播”。据悉，几家制造新冠疫苗的公司已经着手这方面的研究。

报告分析，过去几个月出现的一些病毒变种“对疫苗产生的免疫力的敏感性降低，但似乎没有一个病毒能完全逃脱（疫苗）。”但他们警告说，这些病毒变种“在疫苗接种普及之前”就出现了，并且“随着疫苗变得更加普及，能够逃避疫苗免疫力的病毒将会迅速传播”。

在7月7日会议中，SAGE科学家们表示，“高流行率和高疫苗接种率，最有可能出现可以逃过疫苗的变异病毒。”他们当时表示，“这种情况发生的可能性尚未可知，但这种变体将给英国和国际社会带来重大风险。”