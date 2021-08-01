《金融时报》：辉瑞和莫德纳新冠疫苗趁机涨价

欧盟和疫苗公司合同价格遭到调高。根据《金融时报》的报道，制药公司辉瑞公司和莫德纳将其冠状病毒疫苗的价格提高。辉瑞每剂价格从15.50调高至19.50欧元；莫德纳每剂疫苗从19调高至21.50欧元。

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而正在大家思考新冠疫苗是否对delta变异毒株是否有效的讨论时，辉瑞和莫德纳调高了出售价格。

法新社记者在询问欧盟是否存在合同价格调高一事时，欧盟以合同保密性拒绝了回答。法新社表示：欧盟一直拒绝透露所定新冠疫苗的价格。

去年12月，一名比利时女部长曾经发推详细公布了政府订购疫苗的具体价格表。此表格显示，一剂阿斯利康疫苗单价为1.78欧元；而莫德纳疫苗价格贵得多，为14.70欧元。但很快这名比利时女部长公布的疫苗价格表随机被删掉。

欧盟委员会5月20日宣布，欧盟与美国辉瑞制药有限公司和德国生物新科技公司已签署第三份合同，将增购18亿剂两家公司联合研发的新冠疫苗。

欧盟委员会称，上述疫苗将供欧盟27个成员国在2021年至2023年期间使用，合同要求疫苗必须在欧盟境内生产，生产所需的关键原料也需从欧盟采购。

今年7月初，欧洲委员会主席冯德莱恩宣布，欧洲联盟已经实现了7月份提供足够剂量的目标，将接种70％的成年人口（3.36亿人）。

欧盟订购了3.3亿剂辉瑞疫苗；1亿剂阿斯利康疫苗；5千万剂莫德纳疫苗；2千万剂强生疫苗。

7月底，辉瑞实验室计划今年出售335亿美元（282.23亿欧元）疫苗，而两个月前的目标曾为260亿美元（21.91亿欧元）。