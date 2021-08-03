意地方政府数据中心遭黑客攻击 疫苗预约系统瘫痪

意大利拉齐奥大区（Lazio）政府日前使用官方账号在社交媒体宣布，拉齐奥大区政府的数据中心遭到黑客攻击，情况十分严重，疫苗预约系统暂时停止使用。意大利警方对此正在展开调查，更多相关信息目前尚未公布。

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意大利媒体报道称，拉齐奥大区政府的数据中心于当地时间7月31日晚间持续遭受强大的攻击，黑客通过複制管理员密码侵入了拉齐奥大区政府的网络数据中心，并植入名为Cryptolocker的勒索软件。包括政府采购招标、证件发放、疫苗预约在内所有部门的门户网站以及政府社交网络账号均处于无法登录的瘫痪状态。8月1日晚，黑客再次发动攻击，但被系统阻止。

据专家介绍，这种黑客软件通常被伪装成 exe 文件，然后通过邮件发送，一旦被下载和运行，那麽计算机系统就会被黑客文件感染，计算机系统将被恶意软件所控制，一些文件会被黑客 “加密”。如需解除控制，需要向黑客支付高额的赎金，如比特币等。

拉齐奥大区主席津加莱蒂（Nicola Zingaretti）8月2日表示，应急系统并未瘫痪，卫生、银行金融和政府预算数据也没有被盗取。

拉齐奥大区卫生委员阿莱西奥·达马托（Alessio D'Amato）表示：“这是一次非常强大的攻击，攻击力度是前所未有的，整个大区的数据中心都遭到了攻击。目前不确定黑客攻击的背后是否有反疫苗人士的身影，现在假设一切还为时过早，目前预约系统已经暂停，但施打疫苗还将继续。”

拉齐奥大区副主席丹尼尔·莱奥多里（Daniele Leodori）则暗示性地将黑客和反疫苗者结合起来，副主席表示：“虽然整个社区都在为抗击新冠全球大流行做斗争，但是有些人似乎就想和感染、重症、医院拥堵、大面积死亡站在一起。今天拉齐奥计算机系统遭到了前所未有的攻击，但这不会阻止那些为所有人利益而参与疫苗接种运动的人们，以及坚持在抗疫战场上的人们的承诺和决心。拉齐奥大区是疫苗接种领域内最坚定，最高效的大区之一，拉齐奥将能迅速地作出反应。”

意大利安莎通讯社（ANSA）称，意大利邮政警察（意大利网警）和罗马检察官已经介入调查此事，并可能扩展调查范围以找出攻击的幕后黑手。有媒体报道称此次攻击来自国外，但警方尚未公布更多相关信息。

当地网络数据中心负责人表示，目前技术人员正在尝试破解黑客软件代码，需要10天左右时间才能部分恢复卫生部门的系统数据，要恢复所有部门的网络可能还需要数周时间。

报道说，意大利政府7月22日刚刚宣布，从8月6日起在国内实施 “绿色通行证” 计划，要求民众进入健身房、博物馆、电影院等室内活动场所或参加比赛、考试等公众活动时，须证明自己之前48小时内新冠病毒检测结果为阴性、或者过去六个月内感染新冠病毒后康复、或至少接种了一剂新冠疫苗。

意大利总理马里奥·德拉吉（Mario Draghi）在一场内阁会议后的记者会上说，意大利若想 “经济活动保持开放”，避免恢复严格限制经济和社交活动的措施，就有必要实施 “绿色通行证” 计划。总理办公室发言人说，相关场馆经营者必须执行新规，如被发现违规将受到处罚。