卢卡申科政权关闭白俄边境 东奥运动员：去机场路上决定拒绝回国

现已安全抵达波兰首都华沙的白俄罗斯奥运短跑运动员齐马努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）8月5日向媒体表示，她是在被白俄罗斯国家奥委员成员带到东京羽田机场即将被送回国的路上，经她的祖母简短电话建议出于安全考虑，不要回国才做出了这一决定。此外，据白俄罗斯官媒报导，卢卡申科当天指示安全部队关闭该国边境。

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据波兰副外长普日达茨（Marcin Przydacz）介绍，齐马努斯卡娅是从东京经维也纳飞抵华沙的，并称“显然选择这条路线是为了迷惑那些会危及她安全的人”。普日达茨在一份声明中说，他“想感谢所有参与其中的波兰领事和外交人员，他们完美地计划并确保了她的安全旅行。”现已与她的丈夫团聚的齐马努斯卡娅周四在华沙接受路透社采访时说，她的家人担心她如果回到白俄罗斯会被送进精神病院，而且她的祖母曾打电话告诉她不要回去。

齐马努斯卡娅说，“我一直远离政治，我没有签署任何信件或去参加任何抗议活动，我没有说任何反对白俄罗斯政府的话”。她说，“我是一个体育工作者，我不了解政治生活中的任何事情。我在生活中尽量不做运动以外的事情，我尽力不被政治所干扰”。她续指，“这听起来可能很残酷，因为去年夏天在白俄罗斯发生了所有可怕的事情，但我试图远离这些事，但我所想要的是去参加奥运会，并尽我所能。我想进入决赛，争夺奖牌。”

现年24岁的齐马努斯卡娅说，“当他们已经开车把我送到机场时，祖母给我打电话。实实在在地，我有大约10秒的时间。她打电话给我的是：‘请不要回到白俄罗斯，那里不安全’。”齐马努斯卡娅的祖母随后挂了电话。报导指，她的故事让人联想到冷战时期的前苏联阵营运动员逃离铁幕。

齐马努斯卡娅脱逃事件有可能进一步孤立卢卡申科政权，他自去年以来一直在镇压反对者，受到美欧地制裁。此外，白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）现已获得了包括美英法和欧盟在内的美欧多国领导人的会见，以表示他们对白俄罗斯人民争取民主和主权的支持。

另据白俄罗斯通讯社报导，卢卡申科5日在有关边境局势的会议上发言，“从今以后，无论是从南边还是西边，邻国一步也不应踏足白俄罗斯领土。”他责成安保部门加强边境保卫工作，同时呼吁邻国不要驱逐非法移民。他补充说，白俄罗斯和立陶宛边境的检查站已经集中了成百上千非法移民，这已成为一种威胁。“选择在他们（邻国）那边，如果他们置人于死地并将一些人赶到我们的领土上，那无异于纳粹分子。”

据美联社报导，立陶宛政府3日要求边防部队严查从白俄罗斯入境的非法移民，有必要时可动用武器阻止他们闯入。立陶宛内政部称，他们拍摄到的视频可见，隶属白俄罗斯边防军的车辆护送大量移民去往立陶宛边境，指责卢卡申科利用非法移民给立陶宛施压。

立陶宛内政部表示，今年已有4000多名移民途径白俄罗斯进入立陶宛，大部分移民来自伊拉克。人口少于300万的立陶宛表示无法接纳大量移民，7月初开始在边境地区架设铁丝网，预计长达550公里，以阻止来自非洲和中东的移民从白俄罗斯涌入立陶宛。

波兰内政部副部长瓦西克（Maciej Wasik）8月5日说，明斯克“在非法移民的帮助下与欧盟发动了一场混合战争”。他说，“这里既有年轻男子，也有带着孩子的妇女。白俄罗斯正在利用这些移民作为一种活着的武器。”