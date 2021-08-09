森林大火仍在希腊多地肆虐，大量房屋被烧毁，数千人被迫撤离。希腊当局已宣布受影响地区进入紧急状态。希腊总理米佐塔基斯呼吁欧洲民事保护机制提供增援，赞扬法国是第一个帮助希腊的国家。马赛已经派去了82名消防员和3架灭火飞机。

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据报道，过去24小时，希腊第二大岛屿埃维亚和伯罗奔尼撒半岛发生了数十起野火。在埃维亚，超过2000人乘坐渡轮疏散。海岸警卫队发言人称，10艘船只在岛屿北部等待，准备在需要时疏散更多的人。

而在7日，雅典北部的帕尼塔山发生火灾，浓烟一度蔓延至整个首都。希腊当局为呼吸困难的人设立了援助热线。

希腊当局警告称，包括雅典和克里特岛在内的许多地区，发生更多火灾的风险仍然很高。

希腊总理米佐塔基斯表示，为每个受野火影响的人提供援助，将是其“首要政治优先事项”，并承诺所有被烧毁的地区都将重新造林。

他还说：“当这个噩梦般的夏天过去后，我们将把所有注意力都集中在尽快修复损坏上，并再次恢复我们的自然环境。”

截至目前，希腊已派出上千名消防员，并增派军队参与灭火。英国、法国、罗马尼亚等多国也纷纷向希腊提供援助支持。